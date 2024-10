Encontraron 106 'elefantes blancos' en Colombia: el balance de Prosperidad Social en 2024

Uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es el de las obras financiadas con dineros públicos que no se terminan, generando millonarias pérdidas para el Estado. Se les conoce popularmente como los 'elefantes blancos' y son de los principales casos de corrupción en el país.

Desde el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, hicieron un balance sobre lo que se ha encontrado en este 2024 con relación a esta problemática. El director de esta entidad, Gustavo Bolívar, señala que detectaron 106 obras que se quedaron a medias en el territorio nacional.

Los 106 elefantes blancos que encontraron en Colombia: ¿Qué pasará con ellos?

De acuerdo a lo informado por Gustavo Bolívar, de estas 106 obras, se lograron recuperar la mayoría. Indica que 31 obras ya han sido terminadas y entregadas, comprometiéndose además a terminar el 2024 con 36. Sin embargo, no todas podrán tener el mismo desenlace.

RELACIONADO UNGRD terminó contrato con el consorcio encargado de la obra en Caregato

El funcionario señala que de estos 106 casos, hay 45 obras que probablemente no se van a terminar. “Quedan 45 que no son fáciles de recuperar, aunque sabemos que la mayoría no se van a recuperar, por diferentes razones”.

Explica que en algunos casos es por la floja infraestructura en la que se encuentra la construcción, impediría su recuperación, pues habría que tumbarlos o volver a empezar de cero. También señala que hay empresas que ya no existen o hay contratistas que no se adaptan a lo que se ofrece desde el DPS.

¿Cuántos elefantes blancos serán entregados?

En este momento, van 31 obras finalizadas y entregadas, se está trabajando en 30 más, pero Bolívar señala que espera poder hacer la entrega de al menos 80 de ellas, dejando así más de 20 casos sin solución.

Por otro lado, aseguró que "hemos contratado 150 obras nuevas (PAS) y estamos a punto de firmar la contratación de otras 50".