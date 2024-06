En video quedó grabado cómo una mujer y tres hombres robaban celulares en Transmilenio

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a cuatro personas hurtando celulares y otros objetos de valor en una estación de Transmilenio.

A través de un seguimiento por cámaras de seguridad en la estación Country Sur y en otras cercanas, los uniformados lograron evidenciar a cuatro personas sospechosas. Se trataría de tres hombres y una mujer que se dedicaban a hurtar a usuarios de Transmilenio bajo la modalidad de cosquilleo.

Los efectivos de la Policía los identificaron y los abordaron justo en el momento en el que al menos 30 personas esperaban un bus de Transmilenio. En video quedó grabado minuto a minuto cómo acechaban a sus víctimas aprovechando la aglomeración.

Las imágenes evidencian cómo estas personas van llegando una a una al lugar de la aglomeración, con señas, después de perfilar a las víctimas se acercan y al momento de abrirse las puertas para ingresar al bus, bajo la modalidad de cosquilleo hurtan, sobre todo, celulares.

El video muestra el momento exacto en el que estas cuatro personas son abordadas por la Policía y quedan capturadas en flagrancia por el delito de hurto.

Las capturas de los tres hombres y una mujer se lograron en la estación Country Sur. De acuerdo a las informaciones de los usuarios, estos delincuentes, presuntamente, venían cometiendo estos robos en el trayecto de los articulados desde la estación Primera de Mayo, las Nieves y Country Sur.

La Policía confirmó que los capturados presentan anotaciones por hurto, uso de menores de edad para la comisión de delitos y daño en bien ajeno. Se trata de cuatro personas de nacionalidad extranjera que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto.

Una vez capturados y leídos sus derechos, la mujer dijo ser quien guardaba los celulares en distintas partes del cuerpo:

Por eso yo cargo dos suéteres y una camisa abajo. Yo me los guardo. Me los meto en las tetas. Cuando estoy cargada yo digo yo tengo, pero si no tengo nada, no tengo nada.