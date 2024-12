Encontraron a María de los Ángeles Arenas, menor desaparecida hace dos meses

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que las autoridades lograron encontrar a María de los Ángeles Arenas, la menor que había desaparecido desde el pasado 13 de octubre en el parque principal de Andes, Antioquia.

La menor fue encontrada en el departamento de Caquetá.

"En un operativo de inteligencia de la Policía, el Ejército y la Fiscalía fue recuperada una menor que había sido raptada, el pasado 24 de octubre, en ese municipio del Suroeste antioqueño", aseguró el gobernador.

"Primero que todo gracias a Dios, porque ayer me dieron la noticia que a mi hija me la recuperaron, que me hija ya está en manos de la Policía, del Bienestar Familiar ", aseguró Erika Medina, mamá de María de los Ángeles.

María de los Ángeles Arenas habría sido secuestrada

Por información entregada por el gobernador Andrés Julián Rendón, todo parece indicar que la menor habría sido raptada el pasado octubre, mientras estaba en el mencionado municipio.

La menor fue encontrada en el departamento de Caquetá y ya se encuentra bajo el cuidado de las autoridades para el proceso de su restablecimiento de derechos.

Desde el inicio del caso, Erika había hablado de la posibilidad de que a su hija la hubiesen raptado, pues el 13 de octubre, cuando fue vista por última vez, la niña pidió permiso para ir a comprar un mango y no volvió.

Mamá de María de los Ángeles Arenas pidió estar con su hija para navidad

Erika Medina, la madre de la menor, agradeció porque ya se había logrado la ubicación de su hija, sin embargo asegura que no ha podido hablar con ella y pide que les permitan comunicarse.

"Lo siguiente es que ya la niña la recuperamos, pero todavía no me reencontrado con la niña. Ni siquiera una llamada. Yo agradecería a las autoridades para que me colaboren así sea hablando con ella", pidió la mujer.

Asimismo, solicitó que hicieran el traslado de la menor al departamento de Antioquia para poder pasar navidad en familia.

"Para que la niña me la entreguen ligero, porque a ella me la quitaron, se la llevaron de un momento para otro [...] Yo quiero hablar con mi niña y escucharle la voz y todo", pidió la madre de la menor.