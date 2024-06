Roy Barreras: “Todos los que están haciendo candidaturas precoces son unos irresponsables”

Política, literatura y salud, los temas centrales de la entrevista de José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN con Roy Barreras, quien dio su punto de vista sobre todo lo que está pasando en el país, desde el orden público, las reformas, Gustavo Petro, y hasta Juan Manuel Santos.

En exclusiva, Roy Barreras reveló cuál es uno de sus sueños antes de pensar en la posibilidad de ser presidente de Colombia.

José Manuel Acevedo: ¿Qué piensa de la ruptura entre Juan Manuel Santos y Gustavo Petro?

Roy Barreras: Me parece un error táctico porque los dos comparten una genuina vocación por la paz. Y desafortunadamente hay quienes no creen en la paz como una meta prioritaria. Y tienen enemigos comunes en la política. No tiene sentido que la coyuntura los separe.

JMA: ¿Qué tanto tiempo más va a permanecer en Londres? No le hace falta el debate diario, este tipo de charla con los medios de comunicación.

RB: No. No me hace falta que me den garrote. Siento que ha suficientes voces. No creo que haga falta otra voz. Necesitamos más voces es creando un acuerdo nacional con los medios de comunicación, los indígenas, los jóvenes, los gremios de empresarios, etc.

JMA: ¿Será este el momento de deslindar los asuntos políticos de los económicos para permitir que la reactivación económica nos una?

RB: Durante los últimos 10 años, no solo en Colombia si no América Latina, no ha crecido suficientemente y permanece en el subdesarrollo. Los niveles de pobreza no han sido impactados. De manera que desligar el modelo económico de la situación de inequidad y pobreza es cerrar los ojos. Hicimos hace 20 años una reforma laboral con el fin de generar más empleos y formalizarlo. No hubo resultados. Hay elementos nuevos que se pueden utilizar. Es hora de pensar en qué nos podemos poner de acuerdo.

JMA: ¿Qué debería hacer distinto el gobierno para mejorar?

RB: Todos los gobiernos cuando son sometidos a ataques feroces tienen a atrincherarse. Esto hace más difícil el dialogo.

JMA: ¿Roy Barreras quiere ser presidente de Colombia?

RB: Yo creo que todos aquellos que están haciendo candidaturas precoces a dos años de las elecciones son unos irresponsables, porque en lugar de ayudar a resolver los problemas del país, están pensando en sus propias aspiraciones.

“Todo lo precoz es insatisfactorio”, Roy Barreras

JMA: Pero ¿le gustaría ser presidente en algún momento?

RB: Estoy haciendo una especialización en economía para el desarrollo. Y estoy haciendo una maestría en literatura creativa. Me sumerjo en los textos literarios y disfruto más que en los de la economía. De manera que, si usted me pregunta: me quiero dedicar a leer y a escribir mirando al mar. La política es una actividad que sacrifica la tranquilidad.

Antes de ser presidente quiero ganarme un nobel de literatura.

JMA: ¿Cómo va la salud?

RB: Muy bien. Está muy bien. Es prueba superada. No le teman al cáncer.