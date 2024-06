Proyecto para el norte del Cauca: diálogo, concertación y emprendimiento

No se sabe qué tan cerca o lejos esté la paz política, pero la paz social, la que se construye en territorio, la que no necesita del permiso ni de Álvaro Uribe, Gustavo Petro o Juan Manuel Santos, está pasando. Mientras tanto, algunos políticos siguen engolosinados con otros temas.

En Noticias RCN pusimos en práctica un nuevo ejercicio de entendimiento, uno en el que volvemos a decir ‘Encontrémonos’.

Claudia Calero es la presidenta de Asocaña, y ha estado vinculada al sector azucarero desde hace 25 años. Lidera la apuesta por el norte del Cauca

Rossana Mejía es la consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca. Nación en Caloto y desde los 13 años lidera causas sociales; fue desplazada y hoy lidera 139.000 personas de la comunidad afro en su zona.

Edward Prado es un caficultor que hace 12 años tomó la decisión de reivindicar los derechos de 6.500 familias campesinas. Representa a la Asociación Nacional de Familias Campesinas.

Son tres personas con perfiles distintos que, sin embargo, se entienden y pueden hablar.

¿Por qué creen que es tan difícil el relacionamiento en zonas como el norte del Cauca, el sur del Valle?

Rossana Mejía:

“Somos muy diferentes, tenemos costumbres muy parecidas pero siempre hay algo que nos diferencia, tal vez la forma de hacer las cosas, los intereses que tenemos cada una de las comunidades, y eso puede que nos acerque o que hayas que nos alejen”.

Claudia Calero:

“Resulta difícil cuando a veces pensamos diferente, cuando las posiciones que defendemos las volvemos inamovibles. Por su puesto siempre tenemos que generar empatía y ponernos en los zapatos del otro para poder llegar a coincidencias”.

Edward Prado:

“Hace muchos años de pronto no nos podíamos ni encontrar, y nos encontramos en posiciones que podían perjudicar las bases sociales que estaban ahí. Creo que eso ha permitido que nos encontremos, esas diferencias, para poder buscar soluciones en conjunto que permitan sacar adelante este norte del Cauca.

¿Cuál es la mayor dificultad que nace de sentarse en la misma mesa con empresarios, indígenas, campesinos y comunidades afro?

Rossana Mejía:

“Creo que el primer obstáculo que tocó vencer es el personal, el de lograr entender yo misma y hacerle entender a mi comunidad que entablar un diálogo con los sectores agroindustriales no era renunciar a esos mandatos que me habían establecido al momento de elegirme consejera mayor; y en lo personal era no renunciar a mis principios”.

“Luego de los acercamientos y poder entender que una cosa es sentarnos a dialogar y otra es renunciar a las luchas que siempre hemos venido dando. Y eso es lo que ha costado un poco, pero creemos que vamos por buen camino”.

Edward Prado:

“El sector campesino siempre fue catalogado o lo miraban, como es de la zona rural alta, que eran guerrilleros, paramilitares; la parte indígena también tenía estigmatización porque eran señalados, la parte afro también. Entonces eso fue que nos sentáramos y desde los liderazgos empezáramos a comprender y hacer trabajos en conjunto para poder desarrollar una confianza en todo el territorio y entre las mismas comunidades”.

Claudia Calero:

“Es que esto no ha sido fácil. Parte de la base que siempre tenemos percepciones y creemos que son absolutas. En ese sentido el hecho de sentarnos y poder conocer uno más que otro, incluso, hasta dentro de nuestro propio núcleo familiar. Eso invita a que nos conozcamos más y a que dejemos a un lado esas prevenciones”.

¿Qué es lo más importante que se ha logrado después de superar los momentos difíciles?

Rossana Mejía:

“Creo que el punto más álgido fue entender que en esta región todos nos necesitamos. Que aquí todos cabemos, que cada uno tiene una forma de hacer sus cosas y ese matiz, esa diferencia, es la que nos hace importantes y que si hoy estamos hablando de construcción de paz, empieza por entendernos, comprendernos y aceptarnos tal y como somos”.

Edward Prado:

“La clave es empezar a crear confianza, realmente hablarnos con la verdad. Sabemos que las diferencias van a estar ahí y que paso a paso fuimos construyendo algo mejor”.

Claudia Calero

“Esta alianza que siempre hemos hablado que es poderosa, porque son 1.170 familias con las que hemos identificado que podemos iniciar, e iniciar a transformar territorios. Bien lo decía Roxana, en el norte del Cauca cabemos Cauca y ninguno nos queremos ir”.

“El norte del Cauca necesita de la convicción y esfuerzo de todos. 1.170 familias que van a ser parte de esta alianza transformadora, 25 trapiches paneleros, 300 productores de caña panelera, cuatro transformadoras de cacao con 275 productores de cacao”.

“Por supuesto cerca 600 productores de café que están agrupados en 20 emprendimientos que producen café y productos con café”.

¿Y por qué los indígenas no aparecen en este cuadro?

Edward Prado:

“Ellos tienen otros métodos de pronto de trabajo y creo que muy pronto van a estar trabajando en esta misma alianza que tenemos con lo público-privado”.

Se habla de choques entre comunidades afro e indígenas, ¿eso sigue pasando?

Rossana Mejía:

“Aquí hay un interés de todos y lo que se habla es que prima el interés por la tierra. Pueden tener algo de razón, y estos intereses en un momentico chocan y ninguna comunidad estaba dispuesta a perder su territorialidad, pero hemos pasado por espacios de diálogo que nos han hecho entender la situación de una y otra comunidad y estamos dialogando”.

¿Cómo están viendo la aproximación con el gobierno Petro?

Claudia Calero:

“Hoy el Ministerio de Agricultura está apoyando estas iniciativas transformadoras del territorio. Estamos de acuerdo, la idea es que esto no sea de la coyuntura sino de largo plazo”.

¿Qué mensaje le mandan al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez, y al país?

Rossana Mejía:

“Que esta es una iniciativa a la que debemos sumarnos con todas las fuerzas porque hoy más que nunca el norte del Cauca está diciendo sí a la convivencia entre todos los actores, sí a la paz territorial, pero que sobre todo queremos seguir siendo laboratorio de paz y buenas ideas para la convivencia y que esto incida en el resto del país”.

A Francia Márquez le diría: “Que esta es una iniciativa que nace de las comunidades para las comunidades y que lo que queremos y pretendemos con este ejercicio es demostrar que el norte del Cauca es diverso pero que todos queremos caminar sobre la misma línea y que la invitamos a seguir”.

Edward Prado:

“Tenemos muchos emprendimientos que siempre se han quedado en ese lapso porque no hemos tenido una buena comercialización o acompañamiento desde el Gobierno, entonces esta es la oportunidad que el Gobierno está dando para que estas comunidades afro, campesinas e indígenas puedan sacar adelante el proyecto”.

Claudia Calero:

“Esta es una invitación a que uniendo esfuerzos haya un poder y ese poder es de transformación. En el marco de las diferencias hay que buscar las coincidencias”.