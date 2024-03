“Lucharemos para que mejoren la salud de los colombianos”, vocera de los pacientes

La reforma a la salud entra en su momento definitivo. Los pacientes, el personal médico y los congresistas, sobre todo los congresistas, tienen la última palabra. ¿Qué va a pasar con la reforma a la salud? José Manuel Acevedo, Director de Noticias RCN, nos tiene diferentes respuestas.

Nuestro director reunió a grandes expertos en el tema, y junto a ellos debatieron sobre diferentes temas que rodea esta reforma presentada por el gobierno del Presidente Gustavo Petro.

Invitados de José Manuel Acevedo para hablar de la Reforma a la salud

LR: Lorena Ríos (Senadora partido Colombia Justa Libres)

HMI: Hermana María Inés (Vocera de pacientes en Colombia)

MR: Dra. Marcela Rodríguez (Secretaria general Federación colombiana de Sociedades Científicas)

NA: Néstor Álvarez (Presidente pacientes alto costo)

José Manuel Acevedo: Hermana Inés, ¿son optimistas frente a lo que viene?, porque todavía no se ha resuelto qué va a pasar con la reforma. ¿Pueden venir cosas buenas?

Hermana María Inés: Creemos en que los congresistas que firmaron ese acuerdo tienen y siguen con su palabra, por eso, y en ese sentido, somos optimistas. Pero no dejaremos nunca esta lucha para que mejoren la salud de los colombianos, y que esta reforma se hunda porque no favorece a nadie.

J.M.A: Senadora Lorena Ríos, ¿usted de qué lado está, y qué va a pasar en la Comisión séptima en los próximos días?



Lorena Ríos: Hago parte de los ocho senadores de la Comisión séptima que pedimos se archive la reforma a la salud que actualmente está en nuestra comisión.

J.M.A: ¿Usted cree que lo van a cumplir, cree que van a llegar los ocho firmes hasta el final?

LR: Lo vamos a cumplir. La ponencia negativa que propone el archivo surge de un estudio juicioso y riguroso. Demostrar que esta no es la reforma que necesita el país.

Marcela Rodríguez: La salud está en crisis y eso es un diagnóstico claro que viene rondando el gremio desde hace tiempo. Creemos que esta no es la reforma que necesitamos. Le faltó construcción y participación de los actores. Estamos esperando qué decisiones tomará el gobierno.

Néstor Álvarez: Primero que se garantice el derecho a la salud de los colombianos como derecho fundamental. El gobierno no necesitaba reformas, tiene las herramientas. Lo importante es validar la transparencia en el manejo de los dineros, esas es la nube que ha cubierto y que ha creado que no creamos en esto. Otra cosa que tenemos que mejorar es el sistema de información, no tenemos claro lo que pasa.

Lo que gusta y lo que no de la Reforma a la salud

J.M.A: Hermana, ¿qué es lo que no le gusta a usted de la reforma a la salud?

HMI: Esta reforma a la salud nos dispersa. Hay una cosa muy importante. No hay una aval financiero concreto para decir que esto va funcionar. Segundo: Tenemos un Invima muy débil, no hay medicamentos y no han aprobado muchas moléculas. Y tercero: los especialistas en Colombia, pues especializarse acá requiere de mucho dinero.

J.M.A: Dra. Marcela, desde el punto de vista de los médicos, ¿qué no le gusta de ese texto?

MR: Nos gusta el tema de atención primaria en salud. Esto es fundamental. Pero esto no queda claro. Lo que no nos gusta es que nos sacaron todo el tema de talento humano en salud. Esto tenía un componente de talento humano, y así nos lo vendieron, y que nos sacaría de la precariedad que hemos vivido como personal de la salud.

J.M.A: Oigo esta crítica recurrente desde afuera: “A ustedes lo que no les gusta es el cambio, proteger las EPS, y a los poderosos que no permiten que la salud funcione” ¿Qué opinan sobre esto?

LR: Cuando nos llega el texto de la Cámara de Representantes, definitivamente es antitécnica. Ni siquiera se entienden los lineamientos de política pública que se quieren plantear. Es inconstitucional y regresiva. 10 millones de pacientes de alto riesgo, son los primeros damnificados con esto. No tenemos hoy cuánto va a costar, ni cómo se va a ejecutar.

NA: En esto tenemos que ser muy claros. Hay unos problemas reales. La falta de transparencia en la EPS también ha sido vital para crear este caos. La falta de unos modelos de atención con resultados en salud. El negocio de la atención primaria debe ser revisada. Recordemos que el 80% de atención es privada y el 20 es pública. LA reforma no se está enfocando en solucionar los problemas. La discusión se ha tornado política.

HMI: A mí me han dicho que estamos es con los ricos, pero yo vivo feliz porque desde mi 13 me comprometí con la gente. Yo estuve en África y soy feliz trabajando con las personas más vulnerables. Con esta reforma los que más van a sufrir son los pobres. Al final el rico paga sus medicamentos, pero cuando todo se acabe, el pobre quedará muy desprotegido

J.M.A: Desde Noticias RCN estamos muy preocupados por lo que está pasando con los medicamentos, muchas voces de pacientes que están diciendo “no conseguimos lso medicamentos”. ¿Es una preocupación real?

NA: Acá pasa algo muy importante. El control de precios afecta, y no sabemos si es verdad, porque se vende menos al canal institucional. La gente está saliendo a comprar. Sale mejor por ambos lados, porque uno vende y el otro no gasta. El gobierno no está queriendo afrontar esto como debe ser.

No hay un análisis serio, el problema no es por el Invima, ellos no tienen control. Este debe ser un compromiso entre todos los actores. Al final los que están llevando del bulto somos los pacientes.

MR: Tenemos desabastecimientos permanentes. Algunos llegan y otros se van. Siempre hace falta. Pero todo se agravó tras la pandemia. Esto porque durante esa época muchas cosas no llegaban. Pero el problema es que no hay un estudio claro, y tampoco hay una solución concreta.

LR: También hemos hablado de medicamentos en el senado. Lo tenemos claro.

¿Qué le dirían al presidente Gustavo Petro sobre la Reforma a la salud?

J.M.A: ¿Si tuvieran al frente al presidente Gustavo Petro, sobre este tema, qué le dirían?

HMI: Señor presidente, siéntense y baje un poco la cabeza y sea humilde y escuche al pueblo colombiano.

NA: Destine dinero para el sistema de información colombiano.

LR: Tenemos una oportunidad histórica porque la reforma se necesite, pero que estén todos los actores de la salud, si no están esto es muy difícil de comprender.

J.M.A: ¿No se van a voltear en el Congreso?

LR: Como vamos a desconocer un documento que construimos desde cero. Duramos casi un año, no nos vamos a voltear. Este es un tema riguroso con Colombia.

MR: Estamos dispuesto a trabajar. Estamos buscando el beneficio de todos.