Desgarrador: esposa del fotógrafo de Yeison Jiménez reveló la carta que le entregó antes de su muerte

Waisman Mora, el fotógrafo y filmmaker de Yeison Jiménez, fue uno de los integrantes de su equipo que falleció en el trágico accidente aéreo del 10 de enero de 2026.

Este profesional de la fotografía salió de su casa el viernes, según reveló su pareja, para trabajar junto a Yeison Jiménez en el concierto que se realizó ese día en Málaga, Santander.

Además, tenía planeado regresar a su casa el lunes, después del concierto que estaba programado en Marinilla, Antioquia, en la noche del 10 de enero.

Sin embargo, desafortunadamente, la avioneta en la que se movilizó el equipo de Yeison Jiménez presentó fallas al despegar, cayó en la vereda Romita y Waismar Mora falleció junto al artista, Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y el piloto Fernando Torres.

Tras esa dolorosa coyuntura, Camila Menjura, la pareja de Waismar Mora, ha escrito múltiples mensajes de último adiós para el amor de su vida y reveló una carta que él le entregó antes del 10 de enero.

Esta fue la carta que Waismar Mora, el fotógrafo de Yeison Jiménez, le entregó a su pareja antes de su muerte

Waismar Mora tenía una hija junto a Camila Menjura y había descrito su hogar como lo mejor que le pasó en la vida.

Por eso, en uno de los detalles que le realizó a su pareja, le entregó una carta en la que le manifestó lo siguiente:

Te amo como nunca he amado a alguien. Eres el amor de toda mi vida y no necesito más. Te amo, mona. Siempre serás mi amor, mi mujer, mi todo.

Fue así como Camila Menjura la fotografió en las últimas horas y escribió 'un beso al cielo, negro'.

Medicina Legal ya entregó todos los cuerpos de las personas que estaban viajando junto a Yeison Jiménez

En un comunicado del 13 de enero, Medicina Legal indicó que terminó las labores de identificación y le envió un mensaje de condolencias a las seis familias.

"El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que culminaron los procedimientos técnico-científicos y médico-legales relacionados con el accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Como resultado del trabajo forense adelantado, se logró la plena identificación de la totalidad de los cuerpos ingresados a la entidad: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Alberto Marín, Fernando Torres Rojas, Waisman David Mora Bejarano, Jefferson Osorio Vásquez, Yeison Orlando Jiménez Galeano", se comenzó expresando.

"Una vez finalizado el abordaje, todos los cuerpos fueron entregados a sus familiares, en coordinación con las autoridades. Con esta entrega, el Instituto da por concluida su intervención y expresa y mensaje de condolencias y solidaridad a los familiares de las personas fallecidas", se concluyó.