CANAL RCN
Colombia

Desgarrador mensaje de la esposa del fotógrafo de Yeison Jiménez, fallecido en el accidente aéreo

El desgarrador mensaje de la esposa del fotógrafo de Yeison Jiménez, fallecido en el accidente aéreo, conmueve a Colombia y refleja el dolor de una familia rota por la tragedia.

Yeison Jimenez: fotogrfo
Fotos: Waisman Mora

Noticias RCN

enero 13 de 2026
07:49 p. m.
El dolor por el accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo sigue dejando mensajes que estremecen a Colombia.

RELACIONADO

En medio del luto, uno de los testimonios más recientes fue el de Camila Menjura, esposa de Waisman David Mora Bejarano, fotógrafo del artista, quien falleció en el siniestro ocurrido días atrás.

En el hecho perdieron la vida Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Waisman Mora y el capitán Fernando Torres. Mientras el país despide a las víctimas, las palabras de sus familiares reflejan la dimensión humana de la tragedia.

El mensaje de despedida que conmovió en redes sociales

A través de sus redes sociales, Camila Menjura rompió el silencio y dedicó un mensaje lleno de amor y desconsuelo a su esposo.

“Amor de mi vida, esposo de mi alma. No me dejes por favor…”, escribió, una frase que rápidamente se viralizó y tocó el corazón de miles de usuarios.

RELACIONADO

La publicación fue acompañada por mensajes de solidaridad de seguidores, colegas del medio artístico y personas que, sin conocerlos, se unieron al dolor de la familia. Horas después, Camila agregó otra frase que resumió su fe en medio de la pérdida: “Y ahora, nos cuidas desde el cielo”.

Una familia marcada por el amor y una despedida inesperada

Camila y Waisman habían cumplido recientemente tres años de relación y eran padres de Isabella, una bebé de menos de un año de nacida.

En sus historias de Instagram, la joven compartió una fotografía tomada junto a su esposo en un ascensor, recordando el momento previo al viaje.

“Saliste de casa el viernes diciendo que regresabas hoy. Ya no puedo esperar esa hora, porque te fuiste para un viaje distinto, un viaje con Dios”, expresó Camila, acompañando sus palabras con imágenes familiares junto a su pequeña hija.

El mensaje refleja no solo el dolor de una esposa, sino la ausencia que deja un padre, un compañero y un profesional que hacía parte fundamental del equipo de Yeison Jiménez.

RELACIONADO

En medio del duelo, las palabras de Camila se han convertido en un símbolo del impacto real que deja esta tragedia más allá de los escenarios y los reflectores, pues detrás del gran Yeison Jiménez, había otro artista que reflejaba por medio de un lente el crecimiento de la carrera del cantante.

