CANAL RCN
Colombia

¿Existen grabadoras de voz de la avioneta de Yeison Jiménez antes del trágico accidente? Esto se reveló

Un experto en aviación aclaró si la aeronave contaba con un mecanismo que podría ser determinante en la investigación. ¿Cuál fue su respuesta?

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

enero 14 de 2026
07:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez y cinco personas más, la Aeronáutica Civil designó un equipo especial para que determine qué fue lo que causó la precipitación de la aeronave.

Hasta el momento, lo que se ha conocido es que la aeronave despegó, pero en ningún momento pudo alcanzar la altura que se esperaba. De hecho, solo habría sobrevolado a aproximadamente 50 metros.

"Estaba buscando cambiar de avión": impactante revelación de Pipe Bueno tras la muerte de Yeison Jiménez
RELACIONADO

"Estaba buscando cambiar de avión": impactante revelación de Pipe Bueno tras la muerte de Yeison Jiménez

Además, comenzó a descender tan solo unos minutos después de salir del Aeropuerto de Paipa, se cayó en la vereda Romita y se explotó dos veces tras rebotar contra el suelo.

Es así como las autoridades correspondientes están analizando el mantenimiento que se le había realizado a la avioneta, el comportamiento que había tenido en el último tiempo y las horas de vuelo que tenía el piloto.

En medio de esa coyuntura, ha surgido la duda de que si la aeronave de Yeison Jiménez tenía 'caja negra' o grabadora de voz y los expertos han comenzado a entregar respuestas contundentes.

¿La avioneta de Yeison Jiménez tenía una 'caja negra' o una grabadora de voz que pueda ser clave en la investigación?

En Focus Noticias se comunicaron con Rafael Becerra, un experto en aviación, y él aclaró que, por lo general, las avionetas privadas, como en el caso de la de Yeison Jiménez, no tienen 'caja negra' o grabadoras de voz.

"Normalmente no. La caja negra se compone de dos computadores que son el grabador de datos de vuelo y la grabadora de cabina, pero, generalmente, estos aviones no la traen y, por regulación, no se lo exigen", comenzó afirmando Rafael Becerra en Focus Noticias.

"Hasta hace unos años no era exigido que estas aeronaves pequeñas tuvieran grabadores de voces y de datos. Si fuese el caso de que tuviera ese equipamiento, la investigación sería mucho más sencilla, pero las aeronaves a pistón y de esta naturaleza de construcción normalmente no traen 'caja negra'", añadió el experto.

¿Qué planes de vuelo tenía Yeison Jiménez antes del inesperado accidente aéreo?

Yeison Jiménez, de acuerdo con lo que se ha conocido, llegó al Aeropuerto de Paipa sobre las 3:50 de la tarde del 10 de enero y abordó su avioneta.

Preocupación por Jhon Alex Castaño: tomó inesperada decisión tras la muerte de Yeison Jiménez
RELACIONADO

Preocupación por Jhon Alex Castaño: tomó inesperada decisión tras la muerte de Yeison Jiménez

El cantante tenía programado un concierto en Marinilla, Antioquia, y la idea era que llegara a Medellín para que, posteriormente, continuara su camino en un vehículo.

No obstante, la aeronave presentó un comportamiento extraño desde el momento del despegue y se precipitó en un lapso de tres a cinco minutos.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Asesinaron a un joven cuando iba a reclamar el cuerpo de su hermana a Medicina Legal en Palmira

Asesinatos en Colombia

Se conoce la primera imagen de los sicarios que asesinaron a niño de 11 años en Huila

Yeison Jiménez

"Estaba buscando cambiar de avión": impactante revelación de Pipe Bueno tras la muerte de Yeison Jiménez

Otras Noticias

Viral

Fredy Guarín relató y mostró cómo un grupo de ladrones ingresaron a su finca

Fredy Guarín se mostró bastante frustrado al ser víctima de un atraco en su finca y relató cómo ocurrió el suceso.

Acoso Sexual

Organizaciones respaldan acusaciones por “trata” y “acoso” contra el cantante español Julio Iglesias

Según la denuncia, el cantante las obligaba a trabajar en sus mansiones de Bahamas y Republica Dominicana sin contrato, mientras era sometidas a todo tipo de “vejámenes”.

Educación

Así quedó el sueldo de los profesores en el país para este año 2026: conozca la tabla completa

La casa de los famosos

Participantes rompieron trascendental regla en La Casa de los Famosos Colombia

EPS

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS