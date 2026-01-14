¿Existen grabadoras de voz de la avioneta de Yeison Jiménez antes del trágico accidente? Esto se reveló

Luego del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez y cinco personas más, la Aeronáutica Civil designó un equipo especial para que determine qué fue lo que causó la precipitación de la aeronave.

Hasta el momento, lo que se ha conocido es que la aeronave despegó, pero en ningún momento pudo alcanzar la altura que se esperaba. De hecho, solo habría sobrevolado a aproximadamente 50 metros.

Además, comenzó a descender tan solo unos minutos después de salir del Aeropuerto de Paipa, se cayó en la vereda Romita y se explotó dos veces tras rebotar contra el suelo.

Es así como las autoridades correspondientes están analizando el mantenimiento que se le había realizado a la avioneta, el comportamiento que había tenido en el último tiempo y las horas de vuelo que tenía el piloto.

En medio de esa coyuntura, ha surgido la duda de que si la aeronave de Yeison Jiménez tenía 'caja negra' o grabadora de voz y los expertos han comenzado a entregar respuestas contundentes.

¿La avioneta de Yeison Jiménez tenía una 'caja negra' o una grabadora de voz que pueda ser clave en la investigación?

En Focus Noticias se comunicaron con Rafael Becerra, un experto en aviación, y él aclaró que, por lo general, las avionetas privadas, como en el caso de la de Yeison Jiménez, no tienen 'caja negra' o grabadoras de voz.

"Normalmente no. La caja negra se compone de dos computadores que son el grabador de datos de vuelo y la grabadora de cabina, pero, generalmente, estos aviones no la traen y, por regulación, no se lo exigen", comenzó afirmando Rafael Becerra en Focus Noticias.

"Hasta hace unos años no era exigido que estas aeronaves pequeñas tuvieran grabadores de voces y de datos. Si fuese el caso de que tuviera ese equipamiento, la investigación sería mucho más sencilla, pero las aeronaves a pistón y de esta naturaleza de construcción normalmente no traen 'caja negra'", añadió el experto.

¿Qué planes de vuelo tenía Yeison Jiménez antes del inesperado accidente aéreo?

Yeison Jiménez, de acuerdo con lo que se ha conocido, llegó al Aeropuerto de Paipa sobre las 3:50 de la tarde del 10 de enero y abordó su avioneta.

El cantante tenía programado un concierto en Marinilla, Antioquia, y la idea era que llegara a Medellín para que, posteriormente, continuara su camino en un vehículo.

No obstante, la aeronave presentó un comportamiento extraño desde el momento del despegue y se precipitó en un lapso de tres a cinco minutos.