“Los bandidos se movilizan en vehículos de la UNP”: denuncia tras robo a esquema de Alexander López

Las acciones armadas y los robos contra transportadores continúan generando temor en la vía Panamericana, especialmente en el departamento del Cauca. En las últimas horas, hombres armados señalados como presuntos integrantes de las disidencias del frente Jaime Martínez interceptaron vehículos en este corredor y se llevaron dos camionetas pertenecientes a esquemas de seguridad de figuras políticas.

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De acuerdo con el reporte, se produjo un enfrentamiento entre los hombres armados y los integrantes de los esquemas de protección del exdirector del DNP y del alcalde de Santander de Quilichao. Durante el intercambio de disparos resultaron heridos un menor de 13 años y el conductor de un vehículo de transporte público, quienes fueron trasladados a Popayán.

¿Qué ocurrió en la vía Panamericana durante el ataque armado?

En ese momento había un alto flujo de camionetas de alta gama que se movilizaban desde Popayán hacia el norte del Cauca luego del cierre de campaña de Iván Cepeda.

La situación se agravó en el sector de Parechiga, donde las obras de la doble calzada en El Castillo obligaron a reducir la movilidad. Allí, los presuntos disidentes, armados con fusiles y armas de largo alcance, esperaban a los vehículos para cometer los robos.

Las denuncias sobre este tipo de acciones no son nuevas. Habitantes y líderes de la región aseguran que los grupos armados ilegales utilizan los vehículos robados para fortalecer su movilidad en corredores estratégicos del Cauca. Incluso, se ha advertido que algunos de esos automotores corresponden a esquemas de protección oficiales.

"Están los grupos al margen de la ley que vienen haciendo permanentemente este tipo de acciones, robándose sus vehículos porque también ellos necesitan movilidad. Lo que hoy vemos nosotros son estos bandidos movilizándose en les vehículos de la UNP", denunció Maribel Perafán, secretaria de Gobierno del Cauca.

¿Por qué aumenta la preocupación por la seguridad en el Cauca?

El alcalde de Santander de Quilichao manifestó antes del viaje su preocupación por transitar por esta carretera, pese a contar con esquema de seguridad. En sus declaraciones aseguró que si quienes tienen protección sienten temor, la situación para los ciudadanos y transportadores es aún más compleja.

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La gravedad del panorama también se relaciona con antecedentes recientes en la misma zona. En un tramo de menos de ocho kilómetros de la vía Panamericana murieron 21 civiles el pasado 25 de abril en otro ataque atribuido a las disidencias.