Este es el esquema de seguridad exprés que la UNP le asignó a ‘Beto’ Coral tras regresar a Colombia

Franklin Alberto Coral, conocido como ‘Beto Coral’, regresó a Colombia el pasado jueves 16 de julio tras renunciar a su solicitud de asilo político en Estados Unidos, donde residió durante 11 años.

RELACIONADO Petro confirma la llegada de Beto Coral a Colombia en vuelo de connacionales desde Estados Unidos

A su polémico regreso al país se le suma la asignación inmediata de un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El Sindicato de la UNP denunció que a Coral le fue otorgada protección de forma exprés, sin que hasta el momento se conozca la resolución con el estudio de riesgo que deben cumplir todos los protegidos bajo esta entidad.

Sindicato de la UNP denunció asignación de seguridad exprés a ‘Beto’ Coral

Al activista le fue asignada una camioneta blindada como parte de las medidas de seguridad, procedimiento que habitualmente requiere evaluaciones técnicas previas.

De acuerdo con lo expuesto por el sindicato, hasta el momento no se conoce la resolución con el estudio de riesgo por el que tienen que pasar todos los protegidos.

El vehículo asignado es una camioneta Toyota, año 2018, particular y de diésel.

‘Beto’ Coral regresó a Colombia deportado de EE. UU.

El activista llegó a Colombia el pasado jueves, deportado desde Estados Unidos, tras renunciar a su solicitud y proceso de asilo:

He regresado al país, renuncié a la solicitud de asilo político después de 11 años de permanencia legal en los Estados Unidos.

La Cancillería y Migración Colombia, acompañaron su retorno al país, luego de ser detenido en Estados Unidos tras perder su estatus migratorio. Al no tener una autorización vigente para permanecer en el país, fue deportado.

En su publicación escribió: