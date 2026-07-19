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Este es el esquema de seguridad exprés que la UNP le asignó a ‘Beto’ Coral tras regresar a Colombia

A Franklin Alberto Coral le fue asignado un esquema de protección tras renunciar a su proceso de asilo en Estados Unidos. Esta es la camioneta que le fijó la UNP.

Este es el esquema de seguridad exprés que la UNP le asignó a ‘Beto’ Coral tras regresar a Colombia
Foto: X @Betocoralg

Noticias RCN

julio 19 de 2026
01:49 p. m.
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Franklin Alberto Coral, conocido como ‘Beto Coral’, regresó a Colombia el pasado jueves 16 de julio tras renunciar a su solicitud de asilo político en Estados Unidos, donde residió durante 11 años.

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A su polémico regreso al país se le suma la asignación inmediata de un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El Sindicato de la UNP denunció que a Coral le fue otorgada protección de forma exprés, sin que hasta el momento se conozca la resolución con el estudio de riesgo que deben cumplir todos los protegidos bajo esta entidad.

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Sindicato de la UNP denunció asignación de seguridad exprés a ‘Beto’ Coral

Al activista le fue asignada una camioneta blindada como parte de las medidas de seguridad, procedimiento que habitualmente requiere evaluaciones técnicas previas.

De acuerdo con lo expuesto por el sindicato, hasta el momento no se conoce la resolución con el estudio de riesgo por el que tienen que pasar todos los protegidos.

El vehículo asignado es una camioneta Toyota, año 2018, particular y de diésel.

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‘Beto’ Coral regresó a Colombia deportado de EE. UU.

El activista llegó a Colombia el pasado jueves, deportado desde Estados Unidos, tras renunciar a su solicitud y proceso de asilo:

He regresado al país, renuncié a la solicitud de asilo político después de 11 años de permanencia legal en los Estados Unidos.

La Cancillería y Migración Colombia, acompañaron su retorno al país, luego de ser detenido en Estados Unidos tras perder su estatus migratorio. Al no tener una autorización vigente para permanecer en el país, fue deportado.

En su publicación escribió:

Soy un colombiano que ingresó legalmente a Estados Unidos, solicitó asilo siguiendo los procedimientos establecidos y durante 11 años cumplió la ley. Hoy comparto este comunicado porque creo que la verdad debe conocerse y porque nadie debería ser perseguido por expresar sus opiniones.

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