Corte Constitucional ordena al exdirector de la UNPpedir disculpas públicas a familia de Miguel Uribe Turbay

La Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) ofrecer disculpas públicas a la familia del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Piden a la UNP pedir disculpas públicas a familia de Miguel Uribe

Esto, tras concluir que el entonces director de la entidad, Augusto Rodríguez Ballesteros, excedió los límites de la libertad de expresión en declaraciones relacionadas con el esquema de seguridad del político.

La decisión fue adoptada al estudiar una tutela presentada por María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay.

Según el alto tribunal, algunas declaraciones de Rodríguez expusieron información relacionada con la operación del esquema de protección y aspectos de la intimidad familiar que no debían hacerse públicos.

“Lo anterior tras revisar la tutela que presentó María Claudia Tarazona, esposa del exsenador, en tanto consideró que diversas declaraciones públicas por parte del entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, difundieron la idea de que la actuación de Uribe Turbay habría incidido en las circunstancias del atentado que trágicamente acabó con su vida y cuestionaron aspectos relacionados con su esquema de seguridad”.

La Corte también consideró que las afirmaciones afectaron los derechos a la honra, el buen nombre y la memoria de Miguel Uribe Turbay. En particular, señaló que algunas de las manifestaciones sobre la coordinación de su seguridad eran inexactas y desconocían su condición de integrante de la oposición política, así como las dificultades advertidas en materia de protección.

Otro de los puntos analizados fue la respuesta entregada por la UNP a la solicitud de rectificación presentada por Tarazona.

Para la Corte, esta contestación fue apenas formal y no respondió de manera clara y de fondo a lo solicitado, por lo que también se vulneraron los derechos de petición, información y verdad.

“La Sala advirtió que las manifestaciones censuradas no resguardaron los deberes que correspondían al funcionario, con un alto cargo encargado precisamente de la protección de los liderazgos sociales y políticos, y con una amplia incidencia en la consolidación de la opinión pública. También consideró que el entonces director de la UNP lesionó los derechos a la honra, buen nombre y memoria de Uribe Turbay, dado que algunas de las manifestaciones del accionado en relación con la coordinación del esquema de seguridad son inexactas (...) Sin embargo, para la Sala no fue responsable de la narrativa sobre un presunto “autoatentado”.

UNP deberá realizar rueda de prensa nacional

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Como parte de las medidas ordenadas, la Corte estableció que la UNP deberá ofrecer disculpas públicas a los familiares de Uribe Turbay durante una rueda de prensa con alcance nacional y con convocatoria a medios de comunicación públicos y privados.

Además, la entidad tendrá un plazo de un mes para actualizar sus protocolos internos y establecer qué información relacionada con las medidas de protección debe mantenerse bajo reserva cuando involucre la dinámica familiar de las personas protegidas.