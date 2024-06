¿Están chuzando a magistrados, periodistas u oposición en Colombia?: responde Carlos Ramón González

Tras las afirmaciones del magistrado Jorge Enrique Ibañez, de la Corte Constitucional, en las que decía que sospechaba que organismos de inteligencia del Estado estaban interceptando sus comunicaciones de manera irregular, han sido varios los personajes que se han pronunciado sobre la situación.

De hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió a la Fiscalía, que ya indaga las presuntas chuzadas a la Corte, que investigara la posibilidad de que los magistrados de esta jurisdicción también estuvieran siendo interceptados por el Estado.

Carlos Ramón González, presidente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habló al respecto en A lo Que Vinimos de Noticias RCN:

Doctor González, ¿en Colombia están chuzando a magistrados, periodistas o líderes de oposición?

En lo que respecta al gobierno del presidente Gustavo Petro no existe esa posibilidad.

RELACIONADO JEP solicita a la Fiscalía investigar presuntas interceptaciones ilegales a magistrados

Yo he sido radical y rotundo en la afirmación de que en este gobierno la decisión, la orden y las instrucciones que ha dado el señor Presidente de la República es muy afirmativa en el sentido de que no se hagan ese tipo de actividades, de que nunca se repitan esas prácticas que en gobiernos pasados se sucedieron. Este tipo de delitos o de crímenes no pueden suceder en este gobierno.

Doctor González, ¿qué decir frente a la información que dio a conocer el magistrado Ibáñez de que posiblemente está siendo víctima de esas chuzadas ilegales?

Él, en primer lugar, dijo que no había puesto una denuncia contra nadie, mucho menos contra los funcionarios o contra las entidades que manejan la inteligencia en este país. Él puso en conocimiento unos hechos, narró unas sospechas o rumores que él había venido recibiendo.

La Fiscalía es la que tiene que decidir si efectivamente se están produciendo ese tipo de chuzadas, porque ellos tienen la capacidad técnica y la autoridad jurídica para hacerlo.

Usted se reunió ayer con el presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre las chuzadas, ¿cuál fue la conclusión de esa reunión?

De todo este escándalo que hay en la opinión pública sobre este tema, algo bueno tiene que quedar. Lo que el presidente Gustavo Petro le ha propuesto a las Cortes es que constituyamos una eficiente veeduría judicial para que las actividades de inteligencia y contrainteligencia tengan un control eficaz, que hagamos una reunión con todos los magistrados de las Altas Cortes para proponer un documento de trabajo que realmente haga eficiente el control a las inteligencias.

Hay otro tema que lo involucra y tiene que ver con la relación aparentemente tensa que tiene con Laura Sarabia, ¿hay fuego amigo dentro de la Presidencia de la República?

Yo, por lo menos, creo que no hay ese tipo de fuego interno, hay problemas de comunicación, hay, como en todas partes, rumores celos y cosas de esas.

RELACIONADO Magistrado Jorge Enrique Ibáñez amplió ante la Fiscalía su denuncia sobre presuntas interceptaciones ilegales

Para mí esa es una apreciación que habría que determinar.

¿Con Laura Sarabia ha tenido algún problema?, estamos hablando de las dos personas más cercanas al presidente, ¿hay fuego amigo allí en esa relación?

Para nada, absolutamente para nada. Yo siempre le expresé las opiniones más positivas al Presidente de la República sobre el trabajo que Laura Sarabia desarrolla en el Palacio.

Me parece una niña bastante trabajadora, bastante inteligente, con muchas capacidades y creo que lo está haciendo bien y para nada existen esos juegos, por lo menos de parte nuestra no existe ninguna prevención todo lo contrario aprecio y admiración por lo que hacen estas personas.