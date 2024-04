¿Cuáles son las investigaciones que adelanta la Fiscalía por la campaña de Petro?

La Fiscalía informó que se están adelantando seis investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades alrededor de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Investigaciones contra Francia Márquez, Guillermo Jaramillo y Armando Benedetti

En total, hay tres personajes involucrados en las pesquisas que son cercanas al mandatario y cuentan con cargos en el Gobierno: Francia Márquez, vicepresidenta de la República; Guillermo Jaramillo, ministro de Salud; y Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela y actual embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La primera de la lista está relacionada con la vicepresidenta Márquez, por el hecho que ella fue la fórmula presidencial de Petro en 2022. El ente de control señaló que hubo presuntos ingresos prohibidos por parte de organizaciones sociales, los cuales no habrían sido reportados con efectividad.

Otro personaje mencionado es el ministro de Salud. La Fiscalía señaló que él figuró como el gerente de la campaña al Congreso de la República del Pacto Histórico. La investigación indica que el actual ministro de Salud habría permitido el traslado de los candidatos del partido de Gobierno en avionetas correspondientes a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué SADI S.A.S, la cual tiene nexos con el narcotraficante Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias ‘Caco’.

Sin duda, uno de los nombres más polémicos en la lista es Armando Benedetti. En la investigación se hace referencia a las comunicaciones telefónicas que tuvo con Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

En esos audios, Benedetti aseguró que hubo 15 mil millones de pesos que presuntamente no habrían sido reportados. Además, dijo que tenía información importante para poner en tela de juicio a la campaña, especialmente por su influencia en los votos obtenidos en la Costa.

Otras investigaciones relacionadas a la campaña de Petro

Una indagación adelantada por la Fiscalía radica en el presunto ingreso de 500 millones de pesos por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), lo cual habría sido una fuente prohibida para aportar en la campaña presidencial.

Adicionalmente, otra investigación está relacionada con la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO). El sindicato es señalado de haber aportado dinero a la campaña, lo cual tampoco está permitido por la normativa que rige las campañas electorales.

Cabe mencionar que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha citado a otros personajes sobre asuntos relacionados a la campaña.

En el transcurso de las investigaciones, la Comisión ha citado a declarar a: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña de Petro; el empresario Euclides Torres, María Lucy Soto, revisora fiscal de las cuentas de la campaña, Santander Lopesierra, conocido como ‘El Hombre Marlboro’ y Nicolás Petro, hijo del mandatario y con quien empezó todo el escándalo.

Hace algunas horas se presentaron Roa y Torres. Por el lado del actual presidente de Ecopetrol, no hubo detalles de la citación. En cambio, Torres aseguró que no contribuyó con dinero a la campaña de Petro, sino que su papel fue netamente en asuntos logísticos cuando el presidente aún no era candidato.