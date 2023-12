Incertidumbre y dolor: familiares de Juan Carlos Bayter siguen sin saber de él tras su secuestro

El odontólogo Juan Carlos Bayter fue secuestrado el 18 de octubre en El Banco, Magdalena, cuando llevaba a sus hijos al colegio. Su padre, Alfonso Bayter narra lo que sucedió en dos minutos, pero que para él fue el instante en el que el tiempo se congeló.

“Juan Carlos, como siempre, salía de su casa a llevar a los hijos y, como nunca, lo acompañó también la mamá de los niños (…) salieron los dos y la atravesaron una camioneta, ahí donde lo interceptaron le golpearon el carro para que abrieran las puertas y delante de los niños y de la mamá lo cogieron y se lo llevaron”, relató.

No tengo días, cuento noches porque ahí es donde uno piensa cómo estará

Juan Carlos es un odontólogo conocido en todo El Banco y es padre de dos hijos. En el municipio, rodeado de ciénagas y con una de las tasas de violencia más bajas del país, nunca se había registrado un secuestro. Él es el primero.



“Cada día es tortura para mis hijos, para mí, para toda una familia. No haya explicación alguna a esto que nos está pasando. No sabemos cómo está él, no sabemos quién lo tiene”, asegura su esposa Helen Beatriz Aranzález.

Y relata paso a paso lo sucedido ese día de octubre: “Se bajó un señor y empezó a golpear la puerta del vehículo muy fuerte. Nosotros adentro en esos segundos, que parecieron eternos, no nos explicábamos qué pasaba. ¿Pensábamos nos irán atracar? ¿qué pasó? Cuando la persona desenfunda un arma, Juan Carlos inmediatamente abre la puerta. Supongo que en su mente pasó -están los niños no puedo ponerme a improvisar-. Él abrió la puerta del carro y preguntó qué pasa esa persona sin mediar palabra lo cogió por el cuello y lo bajó”.

"Este es el secuestro de toda una familia"

Su consultorio odontológico, donde ha trabajado los últimos cinco años, está ubicado en el corazón de El Banco. Con él ha trabajado la doctora Lilibeth Rangel, juntos cumplieron el sueño de tener un consultorio.



“Nunca pensé tener una experiencia de estas tan cercana. Juan Carlos Bayter es mi compadre, amigo y con él hemos formado un gran equipo de trabajo. Han sido unos días difíciles”, dice

La familia Bayter es dueña de la única clínica de alta complejidad del municipio. A Alfonso, padre de Juan Carlos, lo conocen todos los banqueños que incluso le han propuesto lanzarse a la Alcaldía por su liderazgo en la zona, una admiración de todo un pueblo que pide a gritos que lo liberen ya.

“En ningún momento he sido extorsionado, en ningún momento he sido amenazado. Somos gente de bien”, reitera Alfonso. "Esto el secuestro es de mi hijo, pero también de toda una familia y por ende creo que con esto y con todos los secuestros que están pasando, aquí Colombia es la que está secuestrada".

Con la plena convicción de que este secuestro se acerca a su fin, la esposa de Juan Carlos le envió un conmovedor mensaje:

Amor, falta poco y tú eres un ser temeroso de Dios. Debes tener la plena seguridad de que Dios y mamita María te está cubriendo con su manto

¿Quién secuestró a Juan Carlos Bayter?

El Gaula de la Policía tiene algunos indicios de que el ELN podría ser el responsable de este secuestro, pero la falta de pruebas de supervivencia o incluso exigencias económicas, crean incertidumbre en la familia.

“Él tiene una motivación muy grande que son sus hijos, entonces él tiene que en este momento estar pensando en ellos y ese sentido supervivencia por sus hijos y porque confía también en una sociedad más justa y humana. Yo sé que eso lo tiene motivado”, afirma Ana Karina Bayter, hermana de Juan Carlos.

Sus hijos, aunque presenciaron el secuestro, no tienen claro qué es ese tormento que hoy tiene a 24 colombianos cautivos incluyendo a su papá. Ya salieron a vacaciones y preguntan ¿dónde está?

"Extraño cada minuto, cada segundo (...) ánimo, amor, si podemos yo sé que me vas a entender cuando te he dicho esto: en rincones más oscuro nos ha cogido la noche", dice Helen.