Su fe permaneció intacta: familiares de policías liberados ahora esperan su regreso a casa

En la tarde del viernes 3 de marzo el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de Twitter que los policías que fueron secuestrados por parte de guardia indígena en Los Pozos, Caquetá, fueron liberados gracias a las gestiones adelantadas por los ministros de Defensa e Interior.

"Personalmente iré a dialogar con los campesinos sobre sus necesidades, sus quejas y reclamos. Le pido a todo el movimiento popular, en general, campesino, rural, urbano, que esté es un Gobierno para dialogar, y que les pertenece. Las acciones violentas destruyen la posibilidad de tener los caminos de la paz", dijo Petro.

Después de más de 30 horas de zozobra los familiares de los 70 uniformados de la Policía Nacional en Neiva dejaron la pesadilla por momentos de júbilo. “No tengo palabras para describir la emoción que estoy sintiendo en este momento”, dijo una de las familiares de uniformados secuestrados.

Para los familiares esos fueron los días más largos de sus vidas. “Lo único que yo hice fue volverme hija de Dios. Más cercana a Dios. Ponerme en oración para que me llenara de fortaleza”, señaló Milena Pascuas, madre de patrullero liberado.

Así pues la oración fue el refugio para estas familias en Neiva tras conocer las violentas protestas de la guardia campesina en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán. “Decían que habían muertos y heridos, pensé entonces que uno de esos era mi hijo”, indicó Heydy Sterling.

Algunos de los uniformados alcanzaron a mandar mensajes a sus familiares presagiando que algo malo iba a suceder. “Yo me enteré desde las 6:00 a.m. porque mi esposo me envió un audio diciéndome “amor nos invadieron, nos quemaron todo, voy a quedar incomunicado porque nos quitaron los celulares”.

Tras la liberación de los uniformados las familias siguen unidas en oración y esperan el regreso de sus seres queridos a casa.