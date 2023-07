Ya hay fecha para la imputación a Óscar Iván Zuluaga por supuesta entrada de dinero de Odebrecht a su campaña

El próximo lunes 10 de julio, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, por su presunta relación con el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Esta decisión se dio tras conocerse unos explosivos audios en los que Zuluaga confesaba haber recibido más de un millón de dólares para su campaña en 2014, provenientes de la multinacional que más tarde se vio envuelta en múltiples escándalos en varios países de Latinoamérica.

En las grabaciones, que fueron entregadas por Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías y quien además fue uno de los más cercanos a Zuluaga, se escucha al excandidato presidencial reconocer que sabía de los dineros, pero que no dijo nada siguiendo el consejo de un padre al que le había confiado lo sucedido.

“Le dije que yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico. Y el padre me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo: 'Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia'. Incluso, me dijo: 'Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse'”, afirmó.

La imputación también recaerá sobre David Zuluaga, hijo de Óscar Iván, y ahora, en un giro de la historia, García Arizabaleta servirá como testigo en el caso para apoyar las investigaciones de la Fiscalía.

Las confesiones de Zuluaga

En los audios publicados por Revista Semana, Zuluaga habla sobre al menos tres reuniones que sostuvo con Eleuberto Antonio Martorelli, quien fue presidente de Odebrecht en Colombia y una de las piezas clave en este escándalo.

Además, menciona detalles sobre la destrucción de pruebas y evidencias sobre el ingreso de 1.610.000 dólares de la constructora brasileña a su campaña presidencial. En estas conversaciones también salen involucrados su hijo David y la exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez.

De acuerdo con la Fiscalía, Zuluaga supuestamente “recibió y no reportó 1’610.000 dólares que le entregó la constructora brasileña para cubrir la contratación del publicista” José Eduardo Cavalcanti de Mendonça.

