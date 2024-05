¿Cómo está el panorama de feminicidios en Bogotá?: responde secretaria de la Mujer

En horas de la tarde del 29 de mayo, ocurrió otro feminicidio que enluta al país. Esta vez, los hechos sucedieron al interior de un local de un centro comercial al norte de Bogotá.

RELACIONADO Revelan nuevos detalles del feminicidio en un centro comercial de Bogotá

En los hechos, un hombre de 32 años asesinó con arma blanca a Stefanny Barranco, quien era su expareja sentimental. Tras cometer el acto, el feminicida se hirió a sí mismo de gravedad, además, también fue retenido y golpeado por miembros de la comunidad que estaban en el lugar de los hechos.

El agresor se encuentra recibiendo atención médica y está siendo fuertemente custodiado por las autoridades.

Recuerde que para denunciar casos de violencia contra la mujer en Bogotá se puede contactar al número de la línea púrpura al 01 8112 137, allí pueden buscar acompañamiento y protección.

Laura Tami, secretaria de la Mujer de la alcaldía de Bogotá, habló en A lo que vinimos sobre los feminicidios en Bogotá.

Secretaria, ¿ustedes tenían algún reporte de Stefanny o de su familia por agresión, en algún momento, de parte de su expareja?

Nosotras en la Secretaria Distrital de la Mujer no reportamos ninguna atención para ella y también nos comentan que no tenía y no contaba con medidas de protección, según dice la Policía.

Yo quiero hacer un llamado a las mujeres; nosotras tenemos un sistema de casas refugio que son casas de acogida donde podemos acogerlas a ustedes y a sus dependientes, a su núcleo, si están en riesgo de feminicidio.

No necesitan medida de protección, tenemos una modalidad que es modalidad intermedia, si nos llaman y nuestros servicios identifican ese riesgo de feminicidio las podemos acoger. No duden en utilizar nuestros servicios.

Secretaria, ¿cuál es el panorama en Bogotá de mujeres víctimas de algún ataque o de alguna agresión?

Según el listado enviado por Medicina Legal, en marzo tuvimos 655 mujeres en riesgo de feminicidio.

Si ya se tiene alerta de una medida de protección, si ha tenido amenazas y, a partir de lo que ellos pueden identificar probatoriamente, esa mujer ya puede estar catalogada en el riesgo de feminicidio.

655 mujeres en riesgo de ser asesinadas, eso es alarmante y preocupante. Secretaria, ¿qué están haciendo ustedes para que estas mujeres no se conviertan en víctimas fatales?

Nosotras tenemos, particularmente de la Secretaría de la Mujer, el sistema de alertas tempranas.

Un equipo de la Secretaría le hace seguimiento a cada una de estas mujeres para ver cómo se encuentra y cómo va el avance. También generamos todas las alertas interinstitucionales necesarias en este ejercicio del derecho a una vida libre de violencias que tenemos nosotras las mujeres, priorizado por la política pública de mujeres y equidad de género en Bogotá.