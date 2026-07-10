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Gobernador de Antioquia habló de los subsidios de vivienda y la lucha contra el crimen

El gobernador Andrés Julián Rendón reportó una inversión de $1 billón en el Valle de Aburrá y 900.000 personas rescatadas de inseguridad alimentaria.

Yhonay Díaz

octubre 07 de 2026
05:37 p. m.
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El departamento de Antioquia implementó un ambicioso programa de vivienda que ha beneficiado a miles de familias tras la eliminación del programa nacional ‘Mi Casa Ya’, en el gobierno de Gustavo Petro.

El gobernador Andrés Julián Rendón anunció resultados significativos en materia de vivienda social, seguridad alimentaria y lucha contra el crimen organizado.

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Subsidios para comprar vivienda en Antioquia

El programa de vivienda en Antioquia ha financiado 12.000 viviendas nuevas en todo el departamento, además de más de 45.000 mejoramientos de vivienda y 4.000 titulaciones.

En el Valle de Aburrá específicamente, se han concretado cerca de 6.000 soluciones habitacionales, de las cuales 4.500 corresponden a viviendas nuevas.

Nosotros creamos aquí el subsidio departamental Mi Casa Antioquia Ya para reemplazar el que eliminó el Gobierno Nacional.

"En los mejores años del programa del Gobierno Nacional ‘Mi Casa Ya’, a Antioquia nunca le tocaron más de 2.000, asignaciones. Ya estamos hablando de 6.000", dijo Rendón, asegurando que la inversión total en el Valle de Aburrá alcanza $1 billón.

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La lucha contra el hambre en Antioquia

En materia de lucha contra el hambre, Antioquia ha destinado la totalidad del impuesto vehicular a combatir la inseguridad alimentaria.

"Aquí hemos invertido más de $1 billón con foco entre grupos poblacionales", señaló Rendón, identificando como población objetivo a madres gestantes con niños menores de cinco años, 317.000 estudiantes del sistema escolar y adultos mayores.

Sacamos ya a 900.000 personas de la condición de inseguridad alimentaria, es decir, sacamos a la mitad de los antioqueños que están en esa condición.

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Así avanza el plan de seguridad en Antioquia

Respecto a la seguridad, Rendón expresó satisfacción con el cambio de gobierno. Según el gobernador, durante la administración anterior "las disidencias de las Farc en el mandato de Petro crecieron en Antioquia el 75%, el Clan del Golfo el 60%".

Aplaudió que el gobierno de Abelardo de la Espriella este priorizando el tema de seguridad en Antioquia, atacando estructuras criminales con la captura de alias Chuzo y alias El Lobo, considerados objetivos de alto valor.

Rendón señaló que, además, se definieron 19 objetivos de alto valor en la región.

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