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Mal olor llevó a hallar muerto a un extranjero en un apartamento de Envigado: tenía una bolsa en la cabeza

La víctima fue identificada como Jarals Marvin Soucy de 78 años.

Valentina Bernal

octubre 09 de 2026
07:41 a. m.
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Un inquietante hallazgo se produjo en el barrio La Magnolia, en Envigado, Antioquia, luego de que los habitantes de un edificio residencial alertaran sobre un fuerte olor que provenía de uno de los apartamentos.

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Cuando la Policía ingresó al inmueble, encontró sin vida a Jarals Marvin Soucy, un ciudadano estadounidense de 78 años, cuyo cuerpo tenía una bolsa plástica alrededor de la cabeza.

Fue un olor el que alertó a los vecinos

La situación comenzó a generar preocupación cuando los residentes percibieron un olor desagradable que parecía salir del apartamento 207, ubicado en un edificio residencial del sector.

Según los reportes conocidos, el hedor llevaba varios días extendiéndose por el pasillo. Ante la persistencia de la situación, el administrador y el propietario del inmueble intentaron comunicarse con el residente, pero no obtuvieron respuesta al tocar la puerta.

La falta de comunicación y el olor cada vez más fuerte llevaron a solicitar la intervención de las autoridades a través de la línea de emergencias.

¿En qué condiciones encontraron al estadounidense?

Al ingresar al apartamento, los uniformados encontraron el cuerpo de Soucy en el suelo, junto a la cama, con una bolsa plástica cubriéndole la cabeza.

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Cabe mencionar que, en el apartamento también fue encontrada su mascota con vida.

¿Quién era el hombre encontrado sin vida?

La víctima fue identificada como Jarals Marvin Soucy, nacido en Connecticut, Estados Unidos.

Al parecer, llevaba cerca de diez años viviendo en Colombia y aproximadamente tres años residiendo en ese apartamento de Envigado.

Ahora, los investigadores intentan reconstruir sus últimos días y determinar quiénes pudieron haber tenido contacto con él antes de que fuera encontrado muerto.

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