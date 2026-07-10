CANAL RCN
Colombia Video

Mujer fue asesinada cuando se encontraba en su casa en Antioquia: responsable escapó

Cifras oficiales indican que, en lo corrido de 2026, se han dado casi 100 casos de mujeres asesinadas en el departamento.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 07 de 2026
08:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sobre la 1:20 p. m. del pasado sábado 3 de octubre, se registró el asesinato de una mujer en Antioquia. La nueva víctima fue identificada como Alejandra Marcela Zapata, de 40 años, a quien le quitaron la vida cuando estaba adentro de su propia casa en el barrio El Hoyo, municipio de Hispania.

Cámaras de seguridad registraron a un conductor que atropelló a un perro y huyó sin ayudarlo en Antioquia
RELACIONADO

Cámaras de seguridad registraron a un conductor que atropelló a un perro y huyó sin ayudarlo en Antioquia

Lo más aberrante es que el presunto responsable ingresó como si nada a la vivienda, cometió el asesinato y escapó. Con este caso, ya son 99 las mujeres asesinadas en el departamento durante 2026, de acuerdo con las cifras del Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal.

99 mujeres asesinadas en Antioquia durante 2026

“Hacemos un llamado a rechazar todos los casos de feminicidio que se han presentado este año y también hacemos un llamado a la sociedad en general, y los hombres en particular, para que eviten toda forma de violencia contra las mujeres”, así fue el pronunciamiento de Gladys Ariza Sosa, integrante de la Alianza con las Mujeres.

Confirman la condena contra Andrés Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán
RELACIONADO

Confirman la condena contra Andrés Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán

Las autoridades todavía no han confirmado si se trató de un feminicidio y tampoco se tiene información acerca del responsable. Ariza aseguró que se debe evitar toda forma de violencia de género y aplicar las normas de prevención.

La Línea 123 para reportar hechos de violencia

Durante el primer semestre del año (entre el 1 de enero y el 30 de junio), la Secretaría de las Mujeres de Antioquia recibió 34.919 llamadas a la Línea 123, de las cuales 18.764 correspondieron a violencia contra la mujer (6.163 fueron verificados, 6.035 fueron verificados con emergencias relacionadas con violencias y 1.756 fueron verificados como emergencias relacionadas con violencia basada en género).

Los tipos de violencia fueron principalmente la física y psicológica, estando presentes en el 45 % y 42 % de los casos, respectivamente. Otra cifra clave es que 84 mujeres y 116 personas de grupos familiares fueron atendidas por la secretaría.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Agentes infiltrados desmantelaron peligrosa banda que se hacía pasar por vendedores de autopartes en Bogotá

Transmilenio

Transmilenio respondió por denuncia de retención de un periodista en la estación de San Victorino: ¿qué dijo?

Bogotá

Esta es la modalidad más común con la que roban carros y motos en Bogotá

Otras Noticias

Finanzas personales

¿Nuevo tope para el envío de dinero entre llaves de Bre-B? Propuesta desde el Banco de la República

Se pide que el sistema pueda permitir el envío de dinero por encima de este valor.

Artistas

Reconocido actor murió tras ser hallado inconsciente en su casa: esto se sabe

Los paramédicos llegaron de emergencia a reanimarlo, pero el actor no recuperó sus signos vitales.

Invima

Invima alerta por falsificación de conocido bloqueador solar: este es el lote que debe revisar

Viral

Expareja de Camilo Cifuentes reveló chats privados en medio de la polémica

Selección Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? El equipo regresa a territorio nacional