Mujer fue asesinada cuando se encontraba en su casa en Antioquia: responsable escapó

Sobre la 1:20 p. m. del pasado sábado 3 de octubre, se registró el asesinato de una mujer en Antioquia. La nueva víctima fue identificada como Alejandra Marcela Zapata, de 40 años, a quien le quitaron la vida cuando estaba adentro de su propia casa en el barrio El Hoyo, municipio de Hispania.

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Lo más aberrante es que el presunto responsable ingresó como si nada a la vivienda, cometió el asesinato y escapó. Con este caso, ya son 99 las mujeres asesinadas en el departamento durante 2026, de acuerdo con las cifras del Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal.

99 mujeres asesinadas en Antioquia durante 2026

“Hacemos un llamado a rechazar todos los casos de feminicidio que se han presentado este año y también hacemos un llamado a la sociedad en general, y los hombres en particular, para que eviten toda forma de violencia contra las mujeres”, así fue el pronunciamiento de Gladys Ariza Sosa, integrante de la Alianza con las Mujeres.

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Las autoridades todavía no han confirmado si se trató de un feminicidio y tampoco se tiene información acerca del responsable. Ariza aseguró que se debe evitar toda forma de violencia de género y aplicar las normas de prevención.

La Línea 123 para reportar hechos de violencia

Durante el primer semestre del año (entre el 1 de enero y el 30 de junio), la Secretaría de las Mujeres de Antioquia recibió 34.919 llamadas a la Línea 123, de las cuales 18.764 correspondieron a violencia contra la mujer (6.163 fueron verificados, 6.035 fueron verificados con emergencias relacionadas con violencias y 1.756 fueron verificados como emergencias relacionadas con violencia basada en género).

Los tipos de violencia fueron principalmente la física y psicológica, estando presentes en el 45 % y 42 % de los casos, respectivamente. Otra cifra clave es que 84 mujeres y 116 personas de grupos familiares fueron atendidas por la secretaría.