Pedagogía electoral: más de 30 partidos podrán participar en las elecciones regionales de octubre

En cuatro meses se desarrollarán las elecciones regionales y exactamente el 29 de octubre los colombianos saldrán a las urnas nuevamente a elegir a sus gobernantes de los territorios.

Los partidos políticos y las entidades electorales comienzan a moverse para lo que será la elección de diferentes cargos como gobernadores, alcaldes, ediles, concejales, entre otros.

Alto flujo de partidos

Durante los últimos meses se ha registrado que diferentes movimientos políticos han recibido personaría jurídica que les permite convertirse en partidos políticos y así poder presentarse a las elecciones con candidatos propios.

El más reciente informe el Consejo Nacional Electoral (CNE) registró que para las elecciones regionales están habilitados 35 partidos políticos para participar en los comicios y presentar sus aspirantes.

Entre los más tradicionales se encuentran el Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical, Alianza Verde, Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), Colombia Humana, Alianza Social Independiente (ASI), Mira, de La U, Polo Democrático, Unión Patriótica (UP), Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), Comunes, Alianza Democrática Amplia (ADA) y Colombia Justa Libres.

Nuevas colectividades políticas

En medio de la coyuntura política que se vivió en las elecciones presidenciales del 2022 también surgieron y revivieron nuevos y antiguos partidos políticos.

Algunos de estos son Colombia Renaciente, Dignidad y Compromiso, el Nuevo Liberalismo, Salvación Nacional, Verde Oxígeno, Partido Comunista Colombiano, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Partido Demócrata Colombiano, Partido Ecologista Colombiano, la Fuerza de la Paz, Fuerza Ciudadana y En Marcha.

Entre otros partidos que están habilitados para las regionales están Fuerza Democrática, Esperanza Democrática, Independientes, Todos Somos Colombia, Creemos, Gente en Movimiento y el Partido de Trabajo de Colombia.

Lea además: Paz total y los proyectos del Gobierno Petro que se frenarían de caerse la ley

Frente la amplia representación política en partidos que tiene actualmente Colombia, la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano, afirmó: “Panini de partidos políticos 2023. Lamentable retroceso en el sistema político, esta explosión de partidos, unipersonales varios de ellos”.

La senadora además expresó muchos de esos partidos no tienen representatividad política, sino quieren es reflejar intereses personales.

“Problema: Pocos partidos tienen representatividad, arraigo popular no lo digo por percepción, por umbral. En 2022 ocho listas superaron el umbral. Este año en octubre también hay umbral (medio cuociente) y miles de personas no elegirán, pues no superarán umbral”, concluyó Lozano.