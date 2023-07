Federico Gutiérrez en Noticias RCN: “Petro está entregado a los grupos armados”

Este lunes 3 de julio, el director de Noticias RCN visitó Medellín y en su paso por la capital antioqueña tuvo un encuentro cercano con el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

Durante la entrevista, que tuvo lugar en Belén, barrio en el que vivió Gutiérrez junto a su familia en la niñez, el excandidato habló sobre lo que considera es la situación actual que se vive en Medellín.

“La ciudad está deteriorada, con altos niveles de corrupción, con una desidia absoluta de parte de quienes hoy mal gobiernan a Medellín, que hasta ni vale la pena mencionarlos, porque la verdad le ha hecho un daño inmenso a la ciudad. Y no lo digo yo, lo dice la gente. La gente está preocupada con su ciudad, por la seguridad, los temas sociales. Aquí hay altas y graves denuncias de corrupción”, indicó.

Adicionalmente, habló sobre el alcalde Daniel Quintero y lo que le diría si en algún momento se tropezara con él por las calles.

Lo que Federico Gutiérrez le diría a Daniel Quintero

F.G.: Él no sale a la calle porque nunca ha conectado con la ciudad, porque además, si sale a la calle, sabe que la gente le reclamará de manera inmediata. Y no volvió a salir por eso, pero yo sí le diría a la gente que no le preste atención a él, que no le den tanta importancia porque nunca fue futuro y pronto será pasado. Es una tristeza porque en su ciudad donde tuvo la oportunidad de gobernar la gente no lo quiere y eso dice mucho.

Por otro lado, es necesario mencionar que ‘Fico’, como muchos lo conocen, se lanzará como candidato a la Alcaldía de Medellín y aunque en la entrevista no aseguró esto, tampoco se negó a considerar esta posibilidad e incluso, dejó entre dicho que pronto hará un anuncio para la ciudad. Noticia que compartirá públicamente este martes 4 de julio.

Noticias RCN: ¿Se podría titular esta entrevista como Federico Gutiérrez se lanza a la Alcaldía de Medellín?

F.G.: Yo sí le digo cómo la puede titular, que yo amo a mi ciudad, que ya ha contado mi ciudad conmigo en el pasado, yo he contado con ella y que siempre vamos a seguir juntos. Para mí es una responsabilidad inmensa que a Medellín le vaya bien y podría decirle que estamos a horas de que yo pueda anunciarle algo importante a la ciudad.

Siguiendo en este mismo hilo, se le cuestionó a Gutiérrez qué piensa de los posibles contendientes que tendrá, como, por ejemplo, Juan Carlos Upegui, quien sería el hombre de Quintero para las elecciones que se llevarán a cabo en octubre. Sin embargo, Federico aseguró que no lo conoce y que “todo lo que rodea a esos grupos, son los herederos de la corrupción, de la politiquería, de las malas prácticas y del odio que generaron en Medellín. Yo me voy a dedicar simplemente a estar con la gente, a trabajar porque el trabajo que hay es muy grande y no vamos a caer en esas provocaciones de esta gente que son unos artistas realmente en el tema del odio, en el tema de las mentiras. Ellos lo que quieren es replicar lo mismo que hicieron sus maestros en la campaña a la presidencia”.

Noticias RCN: ¿Le gustaría que Álvaro Uribe lo apoye?

F.G.: El expresidente Álvaro Uribe es una persona con la que yo tengo una buena relación de respeto. Yo con él he tenido una buena amistad y él tiene un partido que es el Centro Democrático. Yo tengo mi propio partido, que es Creemos.

Noticias RCN: ¿Qué va a pasar en octubre?

F.G.: Octubre va a ser el momento y el punto de quiebre en el que empezamos a recuperar a Colombia. No tengo la menor de las dudas de que vamos a recuperar a Bogotá, a Medellín, a Cali… ojalá también Cartagena, no perder Barranquilla y ganar muchas regiones. A partir de ese momento, se va a mostrar ese punto de inflexión. Le vamos a dar la vuelta al país y por eso no existirá mejor manifestación ciudadana que la que vamos a tener en octubre. Yo invito a la gente a que salgamos a votar para cuidar el país y empezar a recuperar a Colombia.

¿Qué pasó con las elecciones presidenciales?

Hace exactamente un año, Federico era candidato a la Presidencia de Colombia y tenía un número importante de ciudadanos apoyándolo. Sin embargo, no pasó a la segunda vuelta presidencial y lo venció Rodolfo Hernández.

Según su versión, su error fue creer que todos sus contrincantes electorales iban a jugar limpio. Así lo dijo ante las cámaras de Noticias RCN.

“El error fue creer que todos iban a jugar limpio, fue una campaña sucia, fue una campaña cochina, de desprestigio y todo en el tiempo fue saliendo a la luz pública. Las trampas, como corrían la línea ética, como inventaban cosas y fueron deteriorando imagen. Uno puede perder campañas, pero lo que uno no puede perder es la confianza y la coherencia de la gente (…) nosotros no teníamos una organización grande de país, nosotros veníamos con movimiento cívico y ciudadano. No teníamos la cobertura total para llegar a todo el país y teníamos que confiar en cierta forma de mucha gente que anunciaba apoyos, pero ahora yo le agradezco a las personas que confiaron y votaron por nosotros”, añadió.

Además, explicó que Colombia lo que terminó viendo fue el acuerdo que había entre Rodolfo Hernández y el actual presidente, Gustavo Petro.

“Lo que terminó viendo el país fue que entre Rodolfo y Petro había un acuerdo. Ellos estaban en acuerdo desde hace tiempo, se habían reunido 5 veces antes de la primera vuelta y, sino que se lo digan ellos (…) Rodolfo Hernández no quiso ganar la Presidencia y todo fue una trampa y el país se dio cuenta. Todo fue una farsa, este señor lo que hizo fue inventarse una amenaza e irse para Miami a decir que estaba amenazado y que no volvía a Colombia”, detalló.

Noticias RCN: ¿Colombia estaría mejor o peor con Hernández en la Presidencia?

F.G.: Lo primero es que hoy peor no puede estar, mientras les entrega el país a los peores criminales, al ELN, Clan del Golfo, disidencias Farc, a quienes yo capturé cuando yo era el alcalde, hoy están negociando Itagüí, felices y abrazados con el comisionado de paz mientras que a nosotros nos amenazan de muerte, ese es el país. Mientras esas organizaciones amenazan de muerte a gobernadores, alcaldes, ciudadanos, matan y secuestran, Petro está entregado a ellos como presidente (…) yo en una eventual Alcaldía, me dedicaría a seguir trabajando por mi ciudad y con respeto absoluto. Yo nunca he sido irrespetuoso con el presidente de la República, ni lo seré. Yo sí tengo grandes diferencias en cómo orienta al país, en cómo tienen que aclararle al país cómo fue la campaña y como si recibieron o dinero del narcotráfico y dinero ilegal.

Noticias RCN: Si Daniel Quintero es tan malo como usted, ¿por qué ni la Fiscalía, ni la Procuraduría han tomado decisiones de fondo frente a él?

F.G.: Esa pregunta hay que hacérsela al fiscal, a la procuradora y al contralor. Necesitamos que todas las investigaciones que hoy se están realizando, pues lleven a buen término, pero en Medellín no hay duda de que aquí se me mecatearon y se robaron la plata. Quintero y el presidente Petro están junticos (…) nosotros en nuestro partido ´Creemos’ estamos buscando también dar los avales en alcaldías y gobernaciones, consejos y asambleas. En los próximos días estaré en diferentes regiones avalando esas candidatas, esos buenos candidatos también, y buscando la forma de que crezcamos.

Noticias RCN: ¿Todavía le quedan ganas de ser presidente?

F.G.: A mí toda la vida me van a dar ganas de trabajar por el país, toda la vida yo voy a trabajar por el País desde donde pueda hacerlo. Independientemente, si es desde lo local, si es desde lo nacional como presidente, como sea, pero yo siempre voy a seguir en esto porque es mi pasión, yo amo a Colombia, yo amo a Medellín. Yo no nací en una familia política, esto es una vocación que yo tengo, que me gusta y quiero seguir trabajando.

Noticias RCN: ¿Qué le dice su familia frente a la posibilidad de lanzarse a la Alcaldía de nuevo?

F.G.: A ellos no les gusta mucho. La verdad no les atrae mucho la política porque es que en últimas los costos los termina pagando la familia y no solo por el tema del tiempo, sino por los riesgos de enfrentar a estructuras criminales como le tocó a mis hijos y a mi familia cuando en la Alcaldía enfrentamos tan duro la llamada oficina, a la alianza de estructuras criminales.

El escándalo de Laura Sarabia, Armando Benedetti y Gustavo Petro

Finalmente, José Manuel Acevedo le cuestionó a ‘Fico’ a quien le daba la razón en el caso de Laura Sarabia y el escándalo que se desató luego de las interceptaciones a su niñera, la pérdida de una considerable suma de dinero y los explosivos audios que se conocieron del embajador de Colombia en Venezuela.

F.G.: Yo le voy a creer a la justicia porque yo respeto a las instituciones y espero que se haga la investigación. Lo que sí hay que decirle al país es que esto no es un escándalo, como ellos dicen, que fue la oposición. Lo que hay que tener en cuenta y que no se les olvide es que esto fue entre ellos, entre las personas más cercanas a su Gobierno y a su campaña fueron los que terminaron peleándose y denunciándose entre ellos. Eso es mucho más oscuro de lo que nosotros creemos, se tienen que aclarar muchas cosas y el presidente Petro tiene que darle una explicación al país de cómo fue esa financiación ilegal de la que habla la persona más cercana a su campaña, Armando Benedetti, donde habla más de 15.000 millones de pesos.

El mensaje de Federico Gutiérrez

“Es muy importante que nos desprendamos de todos los egos que podamos llegar a tener hoy quienes tenemos un liderazgo nacional y regional. Este no es un momento de divisiones, este es un momento de estar juntos en propósitos comunes que es rescatar a Colombia. No alrededor de los insultos porque al presidente Petro no hay que insultarlo, él representa una institucionalidad. Los insultos los hemos recibido nosotros de ellos, pero nosotros no tenemos que agredir ni insultar”, finalizó.