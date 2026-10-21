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Fijan fecha para la imputación de Zulma Guzmán por doble homicidio de menores envenenadas con talio

La mujer será imputada por los delitos de doble homicidio y doble tentativa, así como ocultamiento y destrucción del material probatorio.

Fijan fecha para la imputación de Zulma Guzmán por el envenenamiento de dos menores con talio
Foto: Noticias RCN

Yhonay Díaz

octubre 21 de 2026
03:54 p. m.
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En las últimas horas, la judicatura fijó la fecha en la que se llevará a cabo la diligencia de imputación de cargos contra Zulma Guzmán, señalada como autora material e intelectual del envenenamiento de dos menores con una sustancia altamente tóxica identificado como talio.

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Zulma Guzmán deberá comparecer ante la justicia el próximo 9 de noviembre, a las 9:00 a.m. donde será imputada por doble homicidio y doble tentativa, así como ocultamiento y destrucción de material probatorio.

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¿Dónde está Zulma Guzmán?

Zulma Guzmán, tras presuntamente cometer el crimen de las dos menores, quienes murieron por envenenamiento, salió del país, estuvo en Argentina y finalmente llegó al Reino Unido, donde se habría instalado.

Sin embargo, en medio del escándalo por la muerte de las dos menores que consumieron unas frambuesas con chocolate de un recipiente comercial que fue entregado en su casa a través de un servicio de mensajería y que la vincularía a ella como presunta responsable de los hechos, en un aparente acto de desesperación, intentó quitarse la vida en un puente de Londres.

Las autoridades lograron intervenir y trasladarla a una clínica donde estuvo varios días hospitalizada.

Posteriormente, se inició el proceso de triangulación judicial entre Colombia y el Reino Unido para que Guzmán responda por los señalamientos de doble homicidio.

La justicia colombiana la imputará el próximo 9 de noviembre.

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Detalles del caso de envenenamiento con talio a dos menores

El caso ocurrió en abril de 2025, cuando a un apartamento de una exclusiva zona de Bogotá llegó un paquete, a domicilio, con las frambuesas que fueron consumidas por las dos niñas que fallecieron.

Las frambuesas con chocolate tenían talio, una sustancia altamente peligrosa, incluso en pequeñas proporciones; por lo que no es de consumo, sino para labores industriales y tecnológicas.

Lo que parecía una intoxicación se volvió un caso judicial mediático. Fue hasta el 16 de diciembre de 2025 cuando las autoridades ubicaron a Guzmán en el río Támesis en Londres.

Zulma Guzmán fue puesta en la prisión de HMP Bronzefield y en Colombia se está a la espera de saber si retornará al país para afrontar el proceso.

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