“No faltando tres días para elecciones, sacar un barril de plata para empezar a repartirlo”: Fiscal al Gobierno

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, cuestionó este miércoles duramente el pago de recompensas anunciado por el Gobierno para las personas que denuncien delitos electorales.



“No faltando tres días para las elecciones, sacar un barril de plata para empezar a repartirlo a no sé quién”, señaló Barbosa.



Y aseguró que eso conllevaría consecuencias para los funcionarios que realicen esos pagos: “Seguramente tendremos investigaciones judiciales por peculado contra los funcionarios que entreguen esos recursos y seguramente también tendremos demandas contra al Estado por abuso en la medida en que no tiene ningún sustento legal la creación de un tipo penal vía”.



El fiscal afirmó que las funciones de la Fiscalía son precisamente investigar delitos e invitó a la ciudadanía a que realice denuncias sobre la existencia de delitos en el certamen electoral. Dijo además que nadie del Gobierno ha conversado con el ente investigador, para analizar la propuesta de los pagos



“Eso es lo que se llama un dedazo, una denuncia sin sustento. Las propuestas las hacen y no nos consultan a nosotros”.

Ministro del Interior anunció pagos por denunciar compra de votos

La administración de Gustavo Petro y las autoridades preparan planes y medidas para garantizar la seguridad y la transparencia de las elecciones. Atendiendo a este objetivo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, informó que el Gobierno pagaría recompensas a quienes denunciaran la compra de votos.

“Estamos pensando seriamente, si la respuesta del estudio (de la Comisión de Democracia del Ministerio de Interior) señala que es posible, anunciar incentivos económicos a las personas que nos ayuden a identificar la compra de votos. Que un ciudadano al cual le hagan esta oferta pueda tener un sitio para acudir y contarnos qué está pasando. Así podrá recibir una recompensa económica que será mucho mayor si nos señala los lugares desde los que se está haciendo esto”, dijo el jefe de la cartera.

Presidente Petro reveló de cuánto sería la recompensa por la información

Luego el presidente Gustavo Petro precisó de cuánto sería el monto que recibirían los ciudadanos por denunciar. “Se pagará al informante hasta el 10% del dinero destinado a la compra de votos que pueda ser decomisado por la Policía Nacional”, escribió en su cuenta de X.

Y en Noticias RCN, el coronel Henry Bello, director del Plan Democracia de la Policía, contó cómo se realizarían las entregas.“A partir de las denuncias que se hagan con esta plataforma, las estaciones de Policía o las Unidades de Reacción Inmediata y la Fiscalía General de la Nación, de manera inmediata aportaran estas noticias criminales y estos actos investigativos para determinar autores o participes de dichas conductas delictivas. Si esa información permite esclarecer las actividades relacionadas con delitos electorales, se les puede pagar la recompensa de acuerdo con la información que suministren a la autoridad”.

Fiscal Barbosa cuestiona pagar por información sobre delitos electorales

Sin embargo, aunque expertos aseguran que es posible, legalmente hablando, entregar estas recompensas, el fiscal General cuestiona de dónde se sacará el dinero. “Hace un año eligieron a Gustavo Petro sin necesidad de entregar plata. No puede ser que faltando días para elecciones, quieran sacar un barril de dinero para no se sabe dónde y con las implicaciones para los funcionarios que entreguen los montos”.

