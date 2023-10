Carlos Fernando Galán se reunirá con excandidatos de Bogotá para "recoger ideas" en común

Carlos Fernando Galán fue elegido este domingo 29 de octubre como alcalde de Bogotá en las elecciones regionales con más de 1.400.000 votos. Galán remplazará a partir del 1 de enero a la actual alcaldesa Claudia López.

En entrevista con Noticias RCN, Galán habló sobre las personas que harán parte de su administración y sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro

¿A quiénes va a tener en su Gabinete? ¿En quiénes ha pensado?

Estoy listo para trabajar, aprovechar cada minuto de mi Gobierno para enfrentar los problemas que tiene Bogotá, vamos a convocar a la mejor gente, muchos trabajaron en la campaña, nos ayudaron, vamos a anunciar eso en su momento.

Vamos a iniciar el empalme muy pronto, ya tuve la oportunidad de comunicarme con la alcaldesa Claudia López para poder darle inicio a ese proceso. Vamos a anunciar inicialmente el empalme y a partir de ahí anunciaremos nuestro Gobierno.

El equipo va a ser experimentado, que conoce Bogotá, que no va a llegar a improvisar, que tiene claridad de cómo funciona la administración pública en Bogotá. Lo van a conocer pronto.

Voy a reunirme con los candidatos con los que competí, a quien mencioné en el discurso, son personas que le dieron ideas importantes a la ciudad en este debate electoral. Tengo el compromiso de recoger buena parte de esas ideas en las que coincido y para eso me voy a sentar con ellos.

No puedo anunciar que vayan a hacer parte del Gobierno todavía, pero si voy a buscar sus ideas, consejos, sus críticas, yo he dicho insistentemente que la ciudad necesita un alcalde que tenga la capacidad de escuchar, de construir a partir de la diferencia, y esa va a ser mi apuesta en la Alcaldía.

Este mes la capacidad de escuchar, de respetar a la prensa, y de garantizar que la prensa siempre pueda hacer la pregunta que quiera.

La seguridad es un reto inmenso que tiene…

Esa es la prioridad uno porque la gente nos está diciendo desde hace varios años, pero particularmente durante esta campaña, sobre el desespero, la angustia, el miedo que siente permanentemente, esa va a ser la prioridad número uno.

Desde el primer día vamos a actuar, vamos a cambiar el enfoque de la política de seguridad, va a ser un enfoque mucho más efectivo porque se va a dedicar a actuar frente a las bandas delincuenciales que operan en Bogotá, para desarticularlas, no solamente ir detrás de unos eslabones, sino de toda la cadena delincuencial.

Tenemos que apostarle a inteligencia, a investigación criminal, a herramientas tecnológicas que nos ayuden a enfrentar esos problemas.

¿Ya lo llamó el presidente o alguien de la Presidencia?

No me he comunicado con el presidente ni con nadie de la Presidencia, yo estoy listo a sentarme, a dialogar con el Gobierno, soy una persona respetuosa de las instituciones y actuaré acorde con eso como alcalde de Bogotá. El mensaje fue claro de la ciudadanía.

Sobre el metro, ese proyecto está contratado, está en ejecución, tenemos que vigilar es que se haga bien.