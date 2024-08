“La gente no sufre en Chocó solo cuando los reflectores de las cámaras miran un paro”: duro pronunciamiento de la gobernadora

La situación en Chocó es crítica porque el paro armado del ELN ya completó cinco días y, a causa de la imposibilidad de que las personas puedan circular libremente, lamentablemente este 15 de agosto falleció una menor de un año que estaba en estado de desnutrición y no pudo ser trasladada de urgencia a un centro médico.

Sin embargo, Nubia Córdoba, la gobernadora de Chocó, expresó que la población de ese territorio de Colombia no solo se ha visto afectada en el último tiempo, sino que desde hace más de un año viene sufriendo todos los días por la disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo.

El duro pronunciamiento de la gobernadora de Chocó sobre la realidad de ese territorio del país

“La gente no está sufriendo en el Alto del San Juan solo cuando los reflectores de las cámaras y los micrófonos de los medios de comunicación están mirando un paro, sino que es todos los días. El año pasado tuvimos ocho paros armados y este año ya llevamos dos”, aseveró.

Además, indicó que el estado de desnutrición de la niña que desafortunadamente perdió la vida demuestra que el problema no es solo de ahora, sino que la crisis se encuentra en un estado agudo desde hace mucho tiempo.

“Yo no me pregunto qué pasó para que no pudiéramos trasladar a la menor el día que estaba más grave, sino qué ocurrió durante todo el tiempo en el que una niña llegó a un estado de desnutrición y perdió la vida”, enfatizó la gobernadora Nubia Córdoba.

Por lo tanto, le solicitó al presidente Gustavo Petro que se realice un comité de garantías en el que se consoliden estrategias que protejan los derechos de las personas y se le ponga fin a esa situación. Pero, además, instó a la Unidad de Víctimas a que intervenga y le brinde un apoyo constante a los habitantes que han sido desplazados forzosamente.

“Entre todos debemos disponer lo que tenemos que hacer y poner porque a la gente no la podemos dejar sola”, puntualizó.

El mensaje de la gobernadora del Chocó para el ELN

El ELN, que fue el que decretó el paro armado en Chocó, comunicó que está dispuesto a que se realice un corredor humanitario que dure cuatro días y brinde la posibilidad de que las personas puedan conseguir alimentos. Sin embargo, la gobernadora Nubia Córdoba manifestó que esa propuesta atenta la paz y los derechos de la gente.

“Pedimos que no se haga el corredor humanitario que acaban de anunciar porque no se necesita bajar comida solo durante cuatro días, sino que las personas tienen el derecho de vivir libremente y con dignidad”, declaró.