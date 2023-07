Comisionado de Paz dice que desconoce información sobre muerte de 'Iván Márquez'

Cientos de usuarios en redes sociales y medios de comunicación han estado hablando sobre la presunta muerte de Iván Márquez en Venezuela. Sin embargo, el Gobierno Nacional recientemente anunció que aún están a la espera de la confirmación de la noticia.

En una rueda de prensa a la que asistió Noticias RCN, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, afirmó públicamente que desconoce información sobre la presunta muerte del líder de las Farc y que habría que esperar la confirmación por parte de la Segunda Marquetalia.

"Desconozco. Hay que esperar a que la organización de la que él es integrante se manifieste públicamente", aseguró el comisionado.

Así mismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también reiteró que desconoce si Márquez está muerto o no y que existe mucha información contradictoria al respecto.

"Todavía las verificaciones no han permitido acreditar. Ustedes han visto las versiones contradictorias que se han presentado públicamente. Nosotros no queremos comprometer una opinión que resultaría, porque no tenemos certeza que Iván Márquez haya muerto", afirmó el funcionario.

La "muerte" de Iván Márquez

Yamid Amat, director de CM&, dio a conocer la presunta muerte de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez -jefe de las Farc-, el pasado jueves 6 de julio. Adicionalmente, la información fue confirmada por fuentes de inteligencia.

Según estos reportes, que no han sido verificados oficialmente, Marín habría muerto a causa de las graves heridas que le dejó un fuerte atentado del que fue víctima a principios de agosto de 2022, en Venezuela.

Durante este ataque, el líder de las Farc habría sufrido una grave herida en su cráneo, luego de que una esquirla se incrustara en su cerebro. También tendría lesiones en una de sus piernas y extremidades superiores, las cuales lo habrían dejado en un complejo estado de salud.

A raíz de esta noticia, surgieron versiones que indicaban que 'Márquez' había quedado en estado vegetativo luego del atentado y que, por momentos, habría estado lúcido y consciente. Además, fuentes de inteligencia manifiestan que el exjefe delincuencial había sido trasladado al hospital de Caracas, Venezuela, para recibir atención asistencial.

Cabe resaltar que el alto comisionado para la Paz habría presentado dicha información en una de sus recientes reuniones. No obstante, ahora asegura que ninguno de estos datos está 100 porciento confirmado.