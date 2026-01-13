CANAL RCN
Gobierno suspende traslado de alias Castor, Digno Palomino y el Negro Ober en Barranquilla

La suspensión del traslado fue cuestionada por figuras del ámbito judicial y político.

enero 13 de 2026
07:50 p. m.
El gobierno nacional suspendió el traslado de tres reconocidos delincuentes desde la cárcel de Barranquilla, decisión que había generado polémica durante el fin de semana. Se trata de alias Castor, Digno Palomino y el Negro Ober, señalados como los principales jefes de las extorsiones en la capital del Atlántico.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, explicó que la medida se frenó debido a incumplimientos en los compromisos asumidos por los internos dentro del denominado proyecto de paz urbana.

"Que la suspensión obedece es a una falta de de cumplimiento de acuerdos y compromisos entre estas dos bandas criminales en el marco de la mesa que tienen con la oficina del alto comisionado para la paz", aseguró Idárraga.

Críticas a la decisión del gobierno

La suspensión del traslado fue cuestionada por figuras del ámbito judicial y político. La exministra Ángela María Buitrago señaló: "Una decisión de esta naturaleza no puede puede ser inconsulta. No puede tener tampoco la disposición de que simplemente una mesa es suficiente para generar estos movimientos".

Por su parte, Julián Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía, advirtió sobre los riesgos de la medida: "Quitar que se convierta en laboratorio de una política que premia a criminales y debilita la autoridad del Estado", dijo a Noticias RCN.

Proceso en manos del alto comisionado

La definición sobre el futuro de estos tres delincuentes queda ahora en manos del alto comisionado para la paz, quien deberá determinar si cumplen los requisitos para ser incluidos en un proceso de negociación.

Mientras tanto, las autoridades locales y la ciudadanía de Barranquilla permanecen atentas a la decisión, en medio de la controversia por el manejo de los jefes de extorsión que han marcado la dinámica criminal en la región.

