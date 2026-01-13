CANAL RCN
Colombia Video

Un menor de 11 años murió en atentado al director de la cárcel de Neiva

El director y el subdirector de la penitenciaría de Neiva fueron atacados cuando se movilizaban en un vehículo en la vía Neiva - Rivera.

Noticias RCN

enero 13 de 2026
10:28 a. m.
Las autoridades médicas confirmaron la muerte de un menor de 11 años, hijo del director de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva, quien había resultado herido durante un atentado contra su padre y el subdirector de la penitenciaría.

Los hechos se registraron sobre las 6:53 de la mañana de este martes 13 de enero cuando se dirigían al colegio donde el menor adelantaba sus estudios.

"Se conoció el fallecimiento del niño de 11 años que venía en el vehículo, toda nuestra solidaridad con la familia. Esperamos que mejore la salud del subdirector", afirmó el ministro de Justicia.

Así fue el atentado contra dos funcionarios de la cárcel de Neiva

Este martes 13 de enero el director de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva, Edgar Enrique Rodríguez y el subdirector coronel en retiro Renato Solano Osorio fueron víctimas de un atentado en la vía Neiva-Rivera.

Los funcionarios, junto a un menor de edad, se movilizaban en un vehículo hacia una institución educativa ubicada en el municipio de Rivera cuando fueron interceptados por un motociclista que disparó al menos en seis ocasiones.

Según informó el Inpec, el subdirector resultó herido en el abdomen y el tórax mientras que el hijo del director recibió un impacto de bala en la cabeza y fueron trasladados al Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo.

Inpec rechaza atentado contra el director y subdirector de la cárcel de Neiva

En un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se pronunció tras el atentado contra el director Edgar Enrique Rodríguez Muñoz y el
Subdirector coronel en retiro Renato Solano Osorio.

"Las autoridades competentes adelantan las indagaciones en el lugar como en el hospital para establecer los móviles como los autores materiales e
intelectuales".

Además hizo un llamado a las autoridades para dar con los responsables del hecho.

