“Cada hecho es más brutal y nefasto”: directivo nacional del SEUP tras atentado en Neiva

Durante la mañana de este martes 13 de enero, un menor de 11 años, hijo del director de la cárcel de Neiva, Edgar Rodríguez, falleció tras un atentado que también dejó gravemente herido al subdirector del establecimiento penitenciario.

Atentado en Neiva reavivó preocupación de uniformados

El hecho reavivó las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en el país.

Sobre el tema habló, en diálogo con este medio, el teniente Maickol Mahecha Rúa, directivo nacional del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, quien denunció que "esta es la consecuencia de la ineficacia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, por el Gobierno Nacional, en cuanto a la protección de la vida de las servidoras penitenciarias”.

“No podemos seguir esperando a que sigan ocurriendo este tipo de novedades para que nos alertemos y para que de verdad tomemos medidas que de verdad garanticen la vida, porque la vida debe estar por encima de cualquier cosa. Yo podría indicarle que hemos conocido que en términos generales estas amenazas y estos atentados en contra de los servidores penitenciarios tienen mucha demora. Aplaudimos que se haya creado un grupo especial para la atención de este tipo de casos, pero en cuanto a los resultados tenemos que decir con contundencia que todavía sigue siendo totalmente ineficiente”, añadió.

Según informó Mahecha, el director de la cárcel resultó ileso físicamente del ataque, pero atraviesa un profundo dolor por la muerte de su hijo. Por su parte, el subdirector del establecimiento se encuentra en estado crítico en instalaciones hospitalarias de Neiva.

“Hay un grupo de trabajadores allí pendientes, brindando dentro de lo que cabe, porque esto es algo que definitivamente no tiene ninguna presentación y ninguna posibilidad de apaciguar el dolor tan inmenso que está sintiendo en este momento la familia del señor director, que además llevaba muy poco tiempo elaborando con nosotros, esperando que haya una protección inmediata, sino la formal, pues por lo menos un paliativo para que esta familia tenga algo de protección ante estos hechos tan nefastos. Y afortunadamente el director se encuentra bien. El subdirector del establecimiento de reclusión está en una condición crítica en las instalaciones hospitalarias de esa ciudad, que fue la persona que salió con mayor afectación del atentado”, aclaró.

Es necesario mencionar que el ataque ocurrió en una vía que queda retirada del perímetro urbano y en la que los controles son esporádicos. Según información, el último homicidio contra un servidor público en esta ubicación fue en 2017.

Uniformados del Inpec hacen urgente llamado al Gobierno Nacional

Mahecha en sus declaraciones también estableció una conexión entre este ataque y los atentados del año pasado: "Los atentados en contra de los servidores penitenciarios tienen una ilación, tienen una relación directa con esa posibilidad que tienen los delincuentes en este momento de afectar una parte importante de nuestra estructura a través de nuestros funcionarios que son el eslabón más débil dentro de esta cadena para cualquiera de sus cometidos, bien sea para presionar, para participar en los espacios que ha abierto el gobierno nacional o para recibir algún tipo de beneficio directo”.

Finalmente, el uniformado envió un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se adopten “las medidas contundentes que representen de verdad una prevención para la protección de la vida. Necesitamos ese compromiso absoluto de las autoridades para que esto no se siga presentando”.