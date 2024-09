Este fue el último post de Instagram de la Gorda Fabiola: habló de su salud

La icónica Gorda Fabiola falleció a sus 61 años tras estar internada varios días en un centro hospitalario. David Polania, su hijo, confirmó la noticia y le pidió que lo siguiera acompañando desde el cielo y, además, haciéndolo reír.

La reconocida humorista justamente estuvo hablando de salud cinco días antes de su deceso y el último post en el que participó en su cuenta de Instagram estuvo dedicado a ese tema. Estas fueron sus declaraciones:

La experiencia de vida que la Gorda Fabiola le compartió a sus internautas

En el último post registrado en su cuenta de Instagram, Fabiola Posada reconoció que durante muchos años creyó que su peso no era un problema y que, incluso, llegó a pensar que era una “gorda sana”. Sin embargo, cayó en cuenta de que tenía que prestarle mucha más atención a su salud cuando le informaron que padecía diabetes.

“Además, aparecieron los problemas de rodilla y de tensión alta”, dijo la Gorda Fabiola en ese último post en el que habló acerca de su salud.

Fabiola Posada explicó que, a causa de la diabetes, llegó un punto en el que no podía ver bien y no podía cumplir con todas sus obligaciones laborales porque, aunque quería dar lo mejor de sí misma, sentía un sueño que no podía contener.

Tras esa situación, recordó que habló con el médico Andrés Ospina acerca de someterse a la cirugía bariátrica, un procedimiento que ayuda a adelgazar a las personas, y que tomó la decisión en el 2014.

Desde ese entonces, según su relato, tuvo la diabetes controlada y no fue víctima de descompensaciones. Además, que también pudo tener estable la tensión arterial.

Aunque, concientizó a las personas que es importante que si se someten a ese procedimiento quirúrgico, es importante que sigan al pie de la letra cada una de las recomendaciones. De lo contrario, podrían tener efectos adversos.

Las otras complicaciones de salud que tuvo la Gorda Fabiola

A causa de la alta tensión arterial y la obstrucción de arterias, la icónica humorista colombiana llegó a padecer infartos que la llevaron a estar internada en centros hospitalarios para que le realizaran tratamientos de primer nivel.

Adicionalmente, también presentó dificultades renales que ocasionaron que volviera a ser hospitalizada y que tuviera que atender nuevas recomendaciones para no tener descompensaciones.

Sin embargo, todavía no se conoce con exactitud cuál fue la causa exacta por la que ocurrió su deceso el 19 de septiembre de 2024.