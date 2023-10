Gustavo Bolívar sobre Alcaldía de Bogotá: "Toman la política como un negocio, yo vine a hacer lo contrario"

Queda menos de una semana para que se desarrollen las elecciones regionales de este domingo 29 de octubre, en las cuales los colombianos van a definir los próximos gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles.

Uno de los cargos a definirse es el próximo alcalde de Bogotá, dignidad a la que aspiran nueve candidatos, uno de ellos es Gustavo Bolívar del Pacto Histórico.

En Sin Libreto Electoral de Noticias RCN, el candidato de izquierda habló sobre cómo ha visto la campaña electoral, sobre los demás candidatos, sobre el presidente Gustavo Petro y sobre su vida personal.

En donde prefiere vivir: ¿Bogotá, Miami o Girardot?

Las oportunidades de estar en Bogotá. Si es para pasear, pues obviamente Girardot o Miami, pero si uno quiere ser alguien en la vida en este país, es muy bueno ir a la capital porque no hay políticas públicas para llevarle la universidad a los campesinos, para llevársela a las regiones, entonces mientras tanto en Bogotá.

¿Cómo ha visto la campaña electoral?

Al comienzo fue muy agresiva, pero yo creo que yo logré frenar eso porque les pedí un pacto de no agresión y dejé de asistir a algunos debates en donde algunos candidatos la usaban simplemente para agredir al otro. Lo que necesitan los bogotanos son propuestas, que les contemos qué es lo que vamos a hacer en caso de llegar a la Alcaldía.

Hoy en día es una campaña en donde cada candidato está en lo suyo, proyectando sus propuestas y sus programas, la gente está atendiendo.

Sondeos de opinión lo dejan a usted en una eventual segunda vuelta con Carlos Fernando Galán

¿Quiénes cree que se unirían a su campaña?

Yo busco afinidad ética e ideológica de programas. Y en ese sentido, un hombre como Jorge Robledo, que es una persona que ha sido ética, no tiene en 30 años de carrera política ni un solo un cuestionamiento por corrupción. Me encantaría tenerlo en la segunda vuelta.

Con Rodrigo Lara Comparto tenemos unas posiciones, un poquito distintas en algunos temas, pero en la mayoría coincidimos, también me gustaría si pudiera venir a la campaña.

¿Cree que el presidente ha tenido una postura correcta en el conflicto entre Israel y Hamás?

El presidente ha tenido una independencia, una posición de independencia frente a las potencias. Él tiene su propia visión de lo que son los derechos humanos. El grupo Hamás es terrorista, cometió un acto terrorista, pero la respuesta del Gobierno israelí, no del pueblo israelí, qué es lo que hay que diferenciar, también ha sido genocida.

Si como respuesta bombardea la sociedad civil y mata niños, es un terrorista. Nuestra posición es que, tanto el Estado de Israel, como Hamás, son terroristas.

¿Le daría algún otro consejo al mandatario?

Ese es el terrorismo, de pronto más contundencia en el reproche y en condenar los actos de Hamás, él los ha condenado a su manera, pero digamos más explícito tal vez. Hamás es terrorista. Eso no se puede desconocer. Uno no puede ser tibio en eso.

¿Hay algún tema en el que no esté de acuerdo con Petro?

Hace poco dijo que el Transmilenio debería costar cero pesos, yo no estuve de acuerdo porque hoy el déficit de Transmilenio es de tres billones de pesos. Con tarifa cero yo le calculo llegar a 10 billones de pesos ¿Y de dónde sale?

A menos que él diga bueno, el Gobierno Nacional los pone, yo feliz que la gente ande en bus gratis, pero lo que tengo que decirle a la gente es que uno tiene que ser responsable con esas propuestas, porque si yo digo Transmilenio cero, yo tengo que sacar 10 billones de los 35 que tiene el presupuesto, la tercera parte del presupuesto de Bogotá.

Usted decidió no asistir a los debates a los que fuera Diego Molano ¿Cuál es la estrategia?

Yo me he preparado mucho para gobernar a Bogotá, estudio muchísimo, bastante. Me recorrí el mundo entero buscando qué es lo que mejor funciona en las ciudades.

Estuve en Seúl, Tokio, Manila, Taiwán, Londres, Nueva York, París, muchas ciudades. Visité a comienzo de año más de 30 ciudades grandes mirando cómo funcionan las ciudades, aquí he estudiado mucho.

En los debates llego a exponer ideas, a proponer y el señor llega a agredirme en todos los debates. ¿Yo porque tengo que hacer de plataforma a una persona que no estudia, no tiene propuestas? Su propuesta es en cómo sube popularidad diciendo que financió terroristas, cuando yo en mi vida no he cogido un cortaúñas, nunca financiaba a nadie.

Lo único que hice fue cuando a los jóvenes los estaban masacrando con un casco y unas gafas para que no le saquen los ojos.

¿Qué es lo que más le ha costado políticamente?

Que vinimos a hacer un cambio y yo lo asumí con sinceridad, el país necesita un cambio. La política es muy corrupta en este país y hay mucha politiquería, mucho clientelismo. La política de hoy es un negocio y todos lo toman como un negocio. A ver qué contrato saco, a quién presento para que me dé una comisión.

Todo el mundo toma la política como un negocio, yo vine a hacer lo contrario. No soy ladrón, no necesito, este país necesita que esas costumbres políticas cambien. Me estrello contra ese muro que a los mismos movimientos que yo le he apostado, también llegan algunas personas que no son santas que, pues yo digo bueno, sí, necesitamos ganar, pero a veces es mejor perder que ganar así.