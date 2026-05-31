Presidente Gustavo Petro no aceptó resultados del preconteo y denunció alteraciones en software

Pocas horas después de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, el jefe de Estado, Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta de X desconociendo el conteo parcial de las mesas que dejan a Abelardo de la Espriella por encima de los votos de Iván Cepeda.

El presidente no aceptó los resultados parciales e hizo una grave denuncia sobre presuntas irregularidades en el software, asegurando que al menos 800.000 personas que no estaban en el censo electoral aparecieron a última hora.

La grave denuncia del presidente Petro sobre resultados electorales

El mandatario denunció presuntas alteraciones en el software electoral en los últimos días:

Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres opoetunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado.

Explicó que "hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes".

Asimismo, aseguró que "conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República".

Iván Cepeda respaldó denuncia de aparición de nuevas cédulas en el censo electoral

En su discurso, tras los resultados del preconteo electoral, Iván Cepeda condicionó el reconocimiento de resultados a la verificación completa por parte de las comisiones escrutadoras.

Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche.

El candidato identificó dos situaciones específicas que requieren aclaración: un "desfase en el censo electoral de 885.000 personas y (...) la existencia de un número indeterminado de mesas con votaciones atípicas", según los primeros informes de su mecanismo de observación electoral.

Además, mencionó el cambio de miles de puestos electorales horas antes de la consulta del Pacto Histórico, "impidiendo que cientos de miles de personas ejercieran su derecho al voto".