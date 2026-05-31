Sergio Fajardo habla sobre lo que le pedirá a sus votantes de cara a la segunda vuelta

Con poco más de un millón de votos, Sergio Fajardo quedó en el cuarto lugar de la primera vuelta presidencial que se llevó a cabo este 31 de mayo en Colombia.

Tras los resultados, que dejan en la punta a Abelardo de la Espriella (43,73%) e Iván Cepeda (40,91%), Fajardo se pronunció y agradeció a las personas que lo apoyaron en su tercera candidatura para llegar a la Casa de Nariño.

Gracias porque enfrentamos todas las adversidades con dignidad, principios, sueños, ideales y decencia.

¿Qué le pedirá Fajardo a sus votantes?

Sobre su postura de cara a la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 21 de junio, Fajardo anunció que en los próximos días definirá el apoyo que pedirá a sus votantes para elegir al próximo presidente del país.

Este millón de votos es importante para definir la suerte del país

Fajardo aseguró que la decisión que tomen desde su partido será crucial para definir el futuro de Colombia, sobre todo en un momento de gran división y polarización política.

Uno de los datos más reveladores de la jornada tiene que ver con el gran apoyo que recibió el candidato en ciudades como Medellín y Barranquilla, en donde obtuvo una votación por encima a la de Paloma Valencia, representante del uribismo.