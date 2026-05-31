CANAL RCN
Colombia

Sergio Fajardo habla sobre lo que le pedirá a sus votantes de cara a la segunda vuelta

Tras los resultados de la primera vuelta presidencial, Sergio Fajardo habló sobre la posición que tomará de cara a la segunda vuelta que disputarán Cepeda y De la Espriella.

Foto: @sergio_fajardo/X

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
06:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con poco más de un millón de votos, Sergio Fajardo quedó en el cuarto lugar de la primera vuelta presidencial que se llevó a cabo este 31 de mayo en Colombia.

"Anuncio mi apoyo a Abelardo e invito a derrotar a Cepeda": Paloma Valencia
RELACIONADO

"Anuncio mi apoyo a Abelardo e invito a derrotar a Cepeda": Paloma Valencia

Tras los resultados, que dejan en la punta a Abelardo de la Espriella (43,73%) e Iván Cepeda (40,91%), Fajardo se pronunció y agradeció a las personas que lo apoyaron en su tercera candidatura para llegar a la Casa de Nariño.

Gracias porque enfrentamos todas las adversidades con dignidad, principios, sueños, ideales y decencia.

¿Qué le pedirá Fajardo a sus votantes?

Sobre su postura de cara a la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 21 de junio, Fajardo anunció que en los próximos días definirá el apoyo que pedirá a sus votantes para elegir al próximo presidente del país.

Este millón de votos es importante para definir la suerte del país

Fajardo aseguró que la decisión que tomen desde su partido será crucial para definir el futuro de Colombia, sobre todo en un momento de gran división y polarización política.

"Más de diez millones de colombianos confiaron en el tigre": Abelardo de la Espriella tras los resultados de primera vuelta
RELACIONADO

"Más de diez millones de colombianos confiaron en el tigre": Abelardo de la Espriella tras los resultados de primera vuelta

Uno de los datos más reveladores de la jornada tiene que ver con el gran apoyo que recibió el candidato en ciudades como Medellín y Barranquilla, en donde obtuvo una votación por encima a la de Paloma Valencia, representante del uribismo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Paloma Valencia

"Anuncio mi apoyo a Abelardo e invito a derrotar a Cepeda": Paloma Valencia

Elecciones presidenciales 2026

"Más de diez millones de colombianos confiaron en el tigre": Abelardo de la Espriella tras los resultados de primera vuelta

Elecciones presidenciales 2026

Los votos de Paloma Valencia se convierten en el gran botín de la segunda vuelta: ¿hacia dónde podrían ir?

Otras Noticias

Donald Trump

Le recomiendan a Donald Trump bajar de peso, cambiar la alimentación y hacer ejercicio

El presidente de Estados Unidos se realizó su chequeo médico a pocos días de llegar al llamado octavo escalón.

Resultados lotería

Resultado del Sinuano Noche hoy 31 de mayo de 2026: número ganador del último sorteo

Resultado del Sinuano Noche hoy 31 de mayo de 2026. Consulte el número ganador del último sorteo, las cifras premiadas y cómo verificar si obtuvo algún premio.

Jhon Durán

Jhon Durán rompió el silencio tras quedar fuera del Mundial 2026: "Se habla mucho"

Salud mental

Las señales silenciosas del agotamiento emocional

Selección Colombia

Morat abrirá el Colombia vs Costa Rica: así será la despedida de la Tricolor en El Campín