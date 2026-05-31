Así quedó el mapa político en primera vuelta: regiones que lideraron de la Espriella y Cepeda

Con cerca del 100% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fueron los candidatos más votados por la ciudadanía y serán los que disputarán la Presidencia por el periodo 2026 - 2030 el 21 de junio en la segunda vuelta.

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Al revisar el mapa político que muestra la Registraduría Nacional del Estado Civil, ambos candidatos cuentan con regiones que votaron masivamente por sus proyectos políticos.

Las regiones que apoyaron a Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado en esta primera vuelta presidencial con 10.316.370 de votos, que corresponde al 43,72%.

El mapa electoral muestra que de la Espriella recibió un apoyo mayoritario en departamentos del centro del país como Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá, Risaralda, Caldas, Tolima, Arauca, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Caquetá, San Andrés y Guaviare.

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Así fue el apoyo a Iván Cepeda en las regiones en primera vuelta

Iván Cepeda, candidato del partido de Gobierno, fue el segundo más votado durante esta primera vuelta presidencial, con 9.683.549 de votos, que corresponde al 40,91%. Mientras de la Espriella recibió un apoyo mayoritario en el centro del país, el candidato del Pacto Histórico obtuvo las mayorías en la periferia del mapa.

Departamentos como La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada y Providencia, apoyaron en su mayoría al candidato Iván Cepeda.

Mientras ambos candidatos se abren a nuevas alianzas de cara a la segunda vuelta presidencial, la ciudadanía acudirá a las urnas el 21 de junio para elegir el próximo presidente de Colombia.