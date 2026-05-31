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Así reaccionaron “los quemados” a los resultados de primera vuelta

Con el 99,92% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella fue el gran ganador de la jornada, seguido de Iván Cepeda.

Foto: AFP
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Jorge Leonardo Alzate

mayo 31 de 2026
07:14 p. m.
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Finalizada la jornada electoral de primera vuelta en Colombia, siete de los once candidatos a la Presidencia obtuvieron menos de un 1% de los votos.

Los únicos cuatro candidatos que lograron obtener una votación mayor fueron Sergio Fajardo, con un 4,25%; Paloma Valencia, con un 6,92%; Iván Cepeda, con un 40,91%, y el gran ganador de la jornada: Abelardo de la Espriella, con un 43,73%.

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Candidatos con menos de un 1% de la votación reaccionan a los resultados:

Uno de los primeros en reaccionar a los resultados fue el candidato Mauricio Lizcano. “El país habló y la democracia se pronunció. Felicito a los ganadores Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda (…) Desafortunadamente, estamos en un país bastante polarizado, sin embargo, nosotros sembramos una semilla de respeto”, indicó.

El también candidato Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado en campaña Miguel Uribe Turbay, agradeció a su equipo de campaña el gran trabajo, pese “a los obstáculos”. Según dijo, fueron superados “con la frente en alto, con decencia y defendiendo el legado de Miguel con carácter”.

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió, en referencia al triunfo del candidato de la Espriella, que “Colombia hoy se enfrenta al riesgo de perder su democracia, de caer en una extrema derecha antiderechos contra las mujeres, las diversidades y el pluralismo (…) fruto de los desaciertos de este Gobierno”.

Mientras, Roy Barreras, señaló que la primera declaración “responsable” de toda campaña es “reconocer el resultado electoral”. Además, destacó que “el sistema electoral funcionó en tiempo récord”.

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¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

Con un 99,92% de las mesas escrutadas, el candidato Abelardo de la Espriella había obtenido 10.351.544 votos (43,37%); Iván Cepeda, 9.683.545 votos (40,91%); Paloma Valencia, 1.638.338 votos (6,92%); Sergio Fajardo, 1.008.111 votos (4,25%); Claudia López, 225.352 votos (0,95%); Santiago Botero, 206.066 (0,87%); Mauricio Lizcano, 53.838 votos (0,22%); Miguel Uribe Londoño, 28.646 votos (0,12%); Sondra Macolins, 19.886 votos (0,08%); Roy Barreras, 14.106 votos (0,05%) y Gustavo Matamoros, 5.626 votos (0,02%).

Además, los candidatos Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo, que renunciaron a la contienda electoral para apoyar la candidatura de Iván Cepeda, pero salieron en el tarjetón al realizar el anuncio tras la impresión de tarjetones, recibieron 13.266 votos (0,05%) y 12.693 (0,05%), respectivamente.

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