"Jamás presentaré una reforma inconveniente para el pueblo”: Gustavo Petro

El presidente Petro ha estado muy activo en sus redes sociales y en las últimas horas, a través de su cuenta oficial en X, se ha referido a ciertas problemáticas que se han registrado en el país. Entre ellas, las amenazas que ha recibido la senadora Norma Hurtado y el cruel ataque del que fue víctima la guardia indígena en Cauca.

Pero no solo eso, durante la mañana de este domingo 17 de marzo, el mandatario le respondió al presidente del Congreso, Iván Name, quien le había advertido al jefe de Estado, mediante una carta, que no aprobaría ninguna reforma que no convenga a los colombianos.

Lo que dijo Iván Name

Name, en su escrito, dejó claro que no se dejará presionar en ninguna circunstancia respecto a las reformas que se encuentran en curso en el legislativo y afirmó que el Congreso de la República seguirá tramitando de manera tranquila y serena tanto las propuestas legislativas como las presentadas por el Gobierno, con un carácter democrático y libre de presiones externas.

“Las propuestas que sean convenientes para el país serán aprobadas, mientras que aquellas que no cumplan con los criterios necesarios no lograrán avanzar en el parlamento”, enfatizó el congresista.

Adicionalmente, el presidente del Congreso reiteró su compromiso de actuar con respeto, armonía y cordialidad en el análisis de las reformas propuestas. Asimismo, le pidió al jefe del Estado que mantenga el mismo tono y nivel de cordialidad que caracteriza a la democracia, evitando envilecer la institucionalidad del país.

La respuesta de Gustavo Petro a Iván Name

Por su parte, el presidente de la República, también a través de su cuenta de X, se refirió a las declaraciones de Ñame y le aseguró que su Gobierno jamás propondría iniciativas que no beneficien al pueblo colombiano.

“Mi gobierno jamás ha presentado, ni presentará, una reforma inconveniente para el pueblo colombiano. Los tiempos de privatizar las cosas públicas o de ponerle impuesto a la comida sana de la gente, o de transferir el dinero de la educación para comprar armas, o de usar el recurso público para enriquecer ricos, pasaron”, se lee en el trino.

