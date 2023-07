Presidente Petro en instalación del Congreso: “La demanda de petróleo caerá más, y no por capricho”

Gustavo Petro arrancó su discurso haciendo énfasis en la problemática ambiental que vive el planeta y recalcando que quiere hacer de Colombia “una potencia mundial de la vida”.

“Este es el primer discurso para iniciar unas sesiones que prometen, en mi opinión, ser intensas e interesantes. Creo que, como ocurrió en el periodo pasado, cada uno de ustedes debe ser consciente de que el Congreso de Colombia está discutiendo temas cruciales para millones de colombianos”, señaló.

El mandatario afirmó que “realmente creemos que Colombia puede ser potencia mundial de la vida. Que antes era un lugar común, ¿por qué quién podía cuestionarla? Quizás para nosotros la vida era un continuo, era una rutina…y resulta que esa mentalidad ya no existe en la mentalidad de hoy”.

“Lo que está en cuestión en el mundo es la vida. La existencia. No de unos, de toda la humanidad. De toda la vida del planeta. Y no es que me haya vuelto apocalíptico, sino que lo dice la ciencia”, profundizó Petro, mientras, como es costumbre, sostenía un lápiz en la mano.

Petro continuó con su discurso enfocado en los aspectos climáticos y medioambientales. “¿Qué serán la vida de nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Qué tipo de catástrofes verán, si no hacemos los cambios?”.

El presidente, que el 7 de agosto cumplirá un año en el poder, aseveró que lo primordial es “la justicia social y ambiental. En el país de la belleza es donde se derrama la sangre”.

Paneles solares en los techos de las casas

Petro prosiguió hablando sobre la transición energética y la transformación de la economía y la movilidad mundial, en el mencionado marco del cambio climático.

“Queremos producir algo que se llama comunidades energéticas. Simplemente tiene que ver con poner en el techo paneles solares, para hacer pequeñas granjas solares (…) El cálculo que hemos hecho son dos millones de hogares, fundamentalmente en el Caribe colombiano”, argumentó en ese sentido.

La selva amazónica

“La selva amazónica es el tercer pilar climático en el mundo. Con esta tesis hemos convencido al presidente de Brasil, Venezuela y Francia. Realizamos el foro de Leticia. Sin la selva no hay vida”, aseguró. Y destacó que “logramos recursos para la revitalización de la selva amazónica”.

Además, afirmó que el Gobierno presentará en este periodo legislativo un proyecto sobre la minería. “La demanda del petróleo va a caer más, y no es por capricho de Petro, es por la realidad del mundo (…) No nos van a comprar más”.

Relaciones diplomáticas y reforma agraria

Posteriormente, Petro habló sobre el fortalecimiento de relaciones diplomáticas con países del medio oriente como Arabia Saudita y Catar. Afirmó que espera construir una universidad bilingüe en San Andrés y que crezca el turismo de los extranjeros en Colombia.

Dijo que es menester la reforma agraria. “Es irracional tener miles de hectáreas sin producir una mata, mientras el pueblo se muere de hambre. Eso no es posible en tiempos de la crisis climática. Sostener la seguridad alimentaria es fundamental”.