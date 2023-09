Corte Constitucional determinó que hombres transgénero y personas no binarias podrán tener licencia de maternidad

Ante la inconformidad de la comunidad LGBTIQ + y los vacíos que presentaba la ley colombiana, la Corte Constitucional anunció su decisión de otorgarle el derecho de la licencia de maternidad a los hombres transgénero y personas no binarias en las mismas condiciones que las mujeres.

Lo primero que se debe explicar es por qué los hombres transgénero y las personas no binarias están en condición de gestar. Un hombre transgénero es aquel que se identifica con el sexo masculino, pero biológicamente nació siendo mujeres. La mayoría de ellos optan por hacer modificaciones hormonales y/o quirúrgicas en su cuerpo para llegar esta apariencia masculina.

No obstante, sus organismos conservan la estructura femenina, por lo cual pueden quedar en embarazo. Por su parte, las personas no binarias son aquellas que no se identifican como hombres ni como mujeres y se denominan con un género neutro.

Desde este punto surgía un vacío legal que estaba consignado en la ley colombiana: el artículo del Código Sustantivo de Trabajo que regula la licencia de maternidad estaba dirigido únicamente hacia las mujeres.

En este documento se hablaba solamente de “madres” o “trabajadoras”, lo cual excluía a los demás individuos gestantes. De esta forma, cuando personas con una identidad de género diversa quedaban en embarazo no estaban amparados por la ley y no tenían forma de solicitar esta licencia.

Por esta razón, la Liga de Salud Trans y la Universidad del Norte presentaron una demanda ante la Corte Constitucional explicando por qué sería necesario modificar la norma.

“Esta demanda es la oportunidad para que el Estado colombiano atienda una conversación aplazada sobre los vacíos y marcos legales restrictivos que afectan el goce pleno de derechos de las personas trans. Colombia necesita avanzar hacia una regulación integral que atienda el déficit de protección de derechos que viven las personas trans en Colombia”, señaló la Liga de Salud Trans.

La respuesta de la Corte

Ante esta solicitud, la Corte modificó la interpretación del artículo del Código Sustantivo del Trabajo, aunque se conservaron las denominaciones femeninas.

De esta manera, se entiende que las demás personas gestantes podrán aplicar a la licencia de maternidad bajo las mismas condiciones de las mujeres: permiso remunerado de 18 semanas en la época de parto, el cual debe ser compartido con la pareja.