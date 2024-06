Intento de feminicidio en Bogotá: una cámara captó el momento exacto del crimen

En las últimas horas se registró un nuevo caso de violencia contra la mujer en Bogotá. Se trata de una joven a quien su expareja le disparó en seis oportunidades. Asegura que ya lo había denunciado, pero no recibió apoyo.

Milagrosamente sobrevivió a los disparos, pero hoy teme no poder volver a caminar. Es de señalar que la comunidad reaccionó a tiempo, por lo que el agresor fue capturado y ya está en la cárcel.

Intento de feminicidio en Suba, Bogotá: cámara grabó el crimen

Una cámara de seguridad logró captar el momento exacto en el que el victimario dispara en seis oportunidades contra Lina, la mujer de 30 años. Un minuto antes de cometer el crimen se ve al exnovio de la mujer entrar a la salsamentaria donde trabajaba ella, ubicada en Suba.

Con el arma en la mano apuntó a todos los presentes, y a pesar de que uno de los presentes intentó mediar, el agresor empezó a disparar. Otra empleada del establecimiento recurrió a lo que encontró cerca suyo para protegerse: varios cartones para huevo; mientras tanto, su compañera recibía los impactos de bala en el suelo.

"Él decía: ‘Muérase, no me voy a ir hasta que se muera’": doloroso testimonio de víctima de intento de feminicidio

“Él decía: ‘Muérase, no me voy a ir hasta que se muera’. Entonces a mí me toca cerrar los ojos y hacerme la muerta; o sea, dejé de respirar por un momento y ya cuando él ve que estoy quieta y no respiro, ahí se va”, relató la mujer.

Sin embargo, el sujeto decidió acercarse hasta ella para comprobar si seguía viva o no. Posteriormente puso la pistola a la altura de su propia humanidad con el fin de acabar con su vida, pero la pistola ya no tenía más balas.

Es allí cuando otro hombre decide enfrentarlo para sacarlo del lugar. Su único objetivo era que su compañera pudiera ser auxiliada.

“Una bala entró en mi columna, entonces de la cintura para abajo no siento nada. Ahorita tengo sonda. Estamos en una habitación seis personas, falta mi hermana, a quien le envían mensajes todo el tiempo para decirle cómo está vestida, qué está haciendo, dónde vive y que se cuide o va a resultar con balazos como yo”.

Lina está viva de milagro, pero continúa en extremo peligro. Está escondida con sus dos hijos y otros familiares que, como ella, habían recibido amenazas por parte del victimario en el pasado.

“Yo lo denuncié, pero no pasó nada. Ya después de que me pasó esto ahí sí empezaron a ir dos veces al día a la casa. Pero pues ya para qué”, lamentó la mujer.

La comunidad retuvo al hombre hasta que la Policía lo capturó. Ante un juez el hombre negó cargos, pero fue enviado a la cárcel por intento de feminicidio.

Mientras tanto, Lina sigue aferrada a volver a caminar, pero a la vez aterrada por los alcances a los que llegó la persona que en el pasado creía conocer muy bien.

Por otra parte, la Secretaría de la Mujer de Bogotá asegura que asumieron ya la defensa de la víctima:

“Logramos de que se tipificara como tentativa de feminicidio, lo cual hace que haya podido generarse la captura de esta persona. Además logramos el traslado de los niños a otro colegio y subsidios con Integración Social; y en este momento estamos gestionando con salud todas las atenciones que ella requiere”, explicó Laura Tami, secretaria de la Mujer de Bogotá.