Tragedia en Bogotá: mujer recibió seis disparos de su expareja

A una mujer le cambió la vida después de un violento ataque armado que le realizó su exesposo porque una de las balas ingresó en su columna. Lo más preocupante es que, a pesar de que las consecuencias ya fueron graves, continúa recibiendo constantes amenazas y tiene miedo de que se vulnere su vida o la de sus seres queridos.

Y es que, aunque el agresor identificado como Nelson López ya fue capturado, las hermanas de la víctima fueron intimidas e, incluso, ella tuvo que moverse de lugar de vivienda.

La mujer reveló cómo ocurrió el intento de feminicidio en Bogotá

Un día que la víctima se encontraba en su lugar de trabajo, ubicado en la localidad de Suba, su expareja llegó y le disparó con un arma de fuego en dos oportunidades. Además, en el momento en el que se encontraba en el suelo, la abaleo otras cuatro veces.

“Él me decía que no se iba a ir hasta que me muriera, entonces a mí me tocó cerrar los ojos y dejar de respirar por un momento"

Las razones del ataque, según expresa la víctima, fueron los constantes celos. Ese comportamiento comenzó a presentarse cuando llevaban un año de relación y, apenas su exesposo veía a otro hombre cerca de ella, le decía que era su amante y la hacía renunciar de los trabajos.

“De la cintura para abajo no siento nada. Ahorita tengo sonda, uso pañal, me toca tomar laxantes y unos doctores me dicen que puedo volver a caminar, pero otros han expresado una opinión distinta”, agregó la mujer.

Tras las señales de violencia, la víctima se dirigió a la Comisaría de Familia para contar su caso y recibió una medida de protección. Sin embargo, aún así, su exesposo la atacó vilmente e intentó apagar su vida.

En la actualidad, la mujer está necesitando una silla de rueda. Asimismo, su familia se encuentra en búsqueda de los recursos necesarios para cubrir su atención médica e implorando que la EPS sea oportuna en el momento de los tratamientos.

La Policía Metropolitana de Bogotá habló sobre este tipo de casos

“Les recordamos que pueden acudir a cualquier estación de Policía, al CAI más cercano o las líneas de emergencia 123 o 155 para realizar las respectivas denuncias”, manifestaron.

Además, el alcalde Carlos Fernando Galán ha expresado en los últimos días que fortalecerán los protocolos de defensa para que las mujeres puedan sentirse seguras, tener un acompañamiento casi que permanente y no se sigan repitiendo este tipo de casos.