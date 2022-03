"Es casi que un chiste": Iván Duque sobre exFarc pidiendo reconocimiento como víctimas

Después de que los excomandantes de la difunta guerrilla de las Farc presentaran una solicitud ante la Justicia Especial Para la Paz (JEP) para ser reconocidos como víctimas del conflicto armado en Colombia, las reacciones desde la política no se han hecho esperar.

En esta ocasión, el presidente Iván Duque salió a manifestar su opinión frente a la situación. El mandatario lo calificó como una petición "abusiva y descarada".

“Esto es casi que un chiste que los que le hicieron tanto daño a Colombia que fueron los victimarios de tantos ciudadanos de tantos miembros de la fuerza pública vengan a declararse víctimas”, sentenció Duque.

“Esto me parece que no solamente descarado sino abusivo con un país que durante años ellos (ex-Farc) laceraron durante tantos años, que el país esté transitando en un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición sabemos que ahí estamos, pero que las Farc vengan a decir que son víctimas, que se lleven su chistecito para la casa”, indicó el mandatario.

"La mata del descaro"

Ante esta situación, el ministro de Defensa, Diego Molano, no se quedó callado, calificándolo como "la mata del descaro".

"Eso sí, es la mata del descaro. Los victimarios reclamando ser víctimas, cuando lo que tienen que hacer es reconocer sus responsabilidades para los más de 9 millones de víctimas en Colombia; y en el caso de la Fuerza Pública 403.000", indicó Molano.

Por otro lado, el ministro señaló que "el Proceso de Paz se hizo centrado en las víctimas, no en los victimarios. ¿ahora quieren jugar los victimarios a ser víctimas? ¡No! El país debe reclamar justicia, verdad y reparación para las víctimas, no para los victimarios”.

“No se le puede olvidar al país que las exFarc, no solo usó armas no convencionales, sino que a las minas les incluyeron tuercas, tornillos, vidrio y hasta material fecal, para agravar las heridas y afectar la vida y la integridad de los héroes de la Patria", resaltó.