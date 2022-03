La millonada que gastó una colombiana que viajó desde Francia al Jamming Festival

Ver el cartel del Jamming Festival, que se iba a desarrollar este puente festivo en Ibagué, dejaba muchas ilusiones por la reunión de bandas de alto nivel que estarían sobre el escenario. Sin embargo, la cancelación 24 horas antes llevó la desilusión y enojo de todos aquellos que ya tenían armado el plan.

Este fue el caso de la colombiana Camila Paredes Acevedo, quien viajó desde Lyon, Francia, para ver sobre la tarima a un sinfín de artistas que la hacían vibrar de emoción y que se vio severamente afectada por la cancelación del evento.

“Fue mi regalo de cumpleaños. Me lo dieron en diciembre cuando nos enteramos qué artistas iban a venir. Mi novio me regaló las entradas para los tres días y compró la misma cantidad para mi hermano. Todo esto porque fuimos a la edición del 2018 y lo amamos. Fueron dos combos de tres días, pagué de vuelo 500 euros. Solo pude venir de miércoles a miércoles, porque el trabajo no me dejaba más. El plan era ir a Ibagué al Jamming y luego estar dos días en Bogotá con mi familia”, le dijo a este portal.

Camila Paredes Acevedo reconoció que no solo fue la plata de las entradas y de los tiquetes que gastó, sino todo el plan que tenía planeado y que generaba gastos de transporte y de alojamiento.

“Pagar los taxis de camino a la casa. Habíamos alquilado una van para movilizarnos desde Bogotá a Ibagué y hacernos el transporte del festival, porque alquilamos un apartamento que nos costó 450 mil pesos la noche. Todo está reservado, pagado y no sabemos si nos van a devolver la plata”, añadió.

Así se enteró de la cancelación del Jamming

“A las 8 de la mañana cuando mi tío me llama y me dice que en la W estaban diciendo que habían cancelado el Jamming y veo que en el chat me llegaban mensajes de que habían cancelado el evento, preocupados porque fue un viaje relámpago. Yo tenía esperanza de que fuera un chiste, pero como a la hora me enviaron la publicación oficial. Iba a viajar este viernes, pero lo cambié para el sábado a las 3 de la mañana”, comentó.

Para ella, el tener ese cambio de viaje a Ibagué sirvió para no llevarse una peor desilusión y no tener un dolor más fuerte al llegar a Ibagué. Eso sí, aseguró que la decepción que siente es por la vergüenza hacia la familia de su pareja que hizo una gran inversión.

“Alcancé a no estar a allá en el caos de perder la ida y más, porque yo me tengo que devolver tan rápido. Siento que tuve la ventaja de no haber viajado a Ibagué, porque hubiera sido un golpe muy fuerte emocionalmente. Estando en casa uno se siente acompañado en la tristeza. Mi novio estaba muy decepcionado, siento mucha vergüenza. Esto viene en la falta de respeto de Colombia, mis suegros están muy decepcionados. Me siento avergonzada, esta forma de un festival cancelado 24 horas antes me generó pena. Me siento avergonzada de mi cultura y que eso suceda”, comentó.

Nunca dudo y siempre creó que el Jamming Festival se iba a realizar. “Estando lejos uno no tiene las dudas de que algo fuera a pasar, porque uno se acostumbra de que todo fluya de forma normal y no corrupta como algunas cosas en este país. Nunca tuve la sensación de que lo fueran a cancelar, al contrario, sentí que todo estaba muy bien. Cuando uno está afuera de Colombia tiene confianza. Esto no sucede afuera. Me siento avergonzada. Mis amigos se preocupan por si estoy muy triste por haber hecho este paseo y haber fracasado, pero no es así, me siento es avergonzada, porque mi vida no está en este país”.

Finalmente, Camila Paredes Acevedo anunció que tomará medidas legales e invitó a aquellas personas a que se vieron afectadas a reunir firmas e irse en contra de los organizadores.

“Mi hermano va a ir a hablar en Casa Babylon, pondré una reclamación oficial con demanda, con mi amigo Nicolás Cuadros, que tiene una empresa de abogados. Voy a dejar un poder para que él haga la reclamación, con los gastos. Y propuse hacerle una recolección de firmas, porque no soy el único caso. No solo es la economía es lo que uno deja de hacer por venir a este evento”, concluyó.