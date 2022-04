Exclusivo: dueño del Jamming Festival se defendió y habló de la cancelación del evento

El desasosiego de los cientos de personas que estaban dirigiéndose y emprendiendo su camino hacia Ibagué para disfrutar de tres días a pura música, a pura energía fue evidente al escuchar 24 horas a que la primera hora se subiera al escenario que el Jamming Festival se había cancelado.

Nadie sabía lo que pasaba. Es más, algunos pensaban que se trataba de una broma de mal gusto. Los primeros en informar que el evento no se iba realizar fueron miembros de la Alcaldía de Ibagué, pero hasta que no fuera oficial desde los promotores todo podía pasar.

Sobre las 11 de la mañana de ese fatídico viernes, las redes sociales del Jamming Festival emitieron un comunicado, que entró como una daga en el cuerpo, en este caso en el corazón, de los cientos de personas que tenían todo pago.

“La organización del jamming Festival 2022 comunica a todas las autoridades, al público, medios de comunicación, aliados, proveedores, ciudadanía en general y artistas que el evento programado para el 19, 20 y 21 de marzo en las instalaciones de Playa Hawai en la ciudad de Ibagué será aplazado por motivos de fuerza mayor”, decía.

Pero era una bomba de tiempo. La infraestructura y todo el montaje había quedado a medio hacer desde hace varios días. Muchos artistas comenzaron a cancelar sin dar muchos motivos y, lo peor, nadie respondía ni lo ha hecho a la fecha.

Lo cierto es que en Noticias RCN el tema no ha muerto y es por eso que buscamos al propietario del evento, Luis Alberto Casallas, quien por primera vez después de ese oscuro 18 de marzo da declaraciones de lo que pasó y les habla a todos aquellos espectadores que invirtieron millones para poder ver a sus artistas favoritos.

¿Por qué se canceló el Jamming Festival?

“Nosotros no somos ladrones, nosotros no somos estafadores. No queríamos tener en nuestras conciencias manchadas de sangres. Soñábamos hacer un festival multigeneracional. Queríamos que vinieran abuelos, padres e hijos. Nuestro festival estaba montado ya, 95 por ciento para comenzar”, fueron las primeras palabras de Casallas.

El empresario defendió la idea de que la plata se invirtió y se le pagó a todos los artistas y proveedores. “Ningún artista se sube a tarima hasta que no tenga los recursos en sus cuentas. Todos esos artistas estaban pagos, venían al festival”.

Sin embargo, Casallas aseguró que muchos de los asistentes acérrimos al Jamming Festival y que habían estado en varias ediciones, no estuvieron de acuerdo con que llegaran nuevos géneros y hubo amenazas.

“Las amenazas se dieron contra la dirección del festival. Nos decían que el Jamming había perdido su esencia, nos están robando, nos están estafando, vamos a protestar en el festival”, añadió.

Y fue así como se fueron bajando algunos de los grandes artistas al evento. Unos no quisieron venir otros no podían entrar al país por no estar vacunados y así fue como esta cancelación se fue gestando.

“Tengo en mi retina las protestas de hace un año, como esa protesta dejó de ser pacífica en nuestro país, me dio miedo que eso pudiera pasar en nuestro festival. A la opinión pública quiero decirle que primó la experiencia. No quería tener la conciencia manchada con sangre, no quería que la gente dijera que en ese festival murió alguien”, comentó.

Sobre las protestas que hubo en su contra y de sus promotores, tras la cancelación, dijo: “Nada justifica la violencia. Destrozos, daños materiales, con eso no se repara a nadie. Los artistas están pagos, los proveedores, todos tienen recursos, tenemos más de 28 mil millones de pesos invertidos ahí”.

Y finalmente mirando a la cámara comentó: “Vamos a responder a la gente, acá estamos dando la cara y no queremos ponernos en el papel de víctimas”.