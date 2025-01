Joven de 19 años desapareció tras encontrarse con mujer que conoció por redes

Desde el pasado 28 de diciembre se encuentra desaparecido Luis Alejandro Peña, un joven de 19 años que salió de su casa ubicada en la localidad de Bosa y nunca volvió.

El joven había salido de su vivienda en Bosa La Independencia para encontrarse con una mujer que había conocido por redes sociales.

Si tiene información sobre el paradero de Luis Alejandro, por favor, comuníquese al número 3133609163.

Familia de joven desaparecido en Bosa envía mensaje de ayuda

En la noche del 28 de diciembre, Luis Alejandro Peña salió de su casa rumbo a una cita con una joven, que, según información de la familia, había conocido a través de internet. Ese fue el último día que su madre lo vio.

“Salió de la casa y me comentó que se iba a ver con una muchacha que había visto por Face. A las 9:30 de la noche se salió a verse con ella y hasta el día de hoy no sabemos nada de él”, aseguró Kelly Nieto, madre de Luis Alejandro.

Hoy, al revisar las redes sociales, el perfil de la joven no existe. Duván Nieto, tío del joven desaparecido, asegura que la Fiscalía General de la Nación ya asumió el caso de investigación.

“La Fiscalía está llevando el caso. Lo último que él habló con ella es que le dijo que ya estaba acá, donde pusieron la cita pero de ahí no sabemos nada de él”, dijo Duván.

La última vez que lo vieron, vestía con un pantalón vino tinto, un buzo gris con azul, zapatillas negras, camiseta gris y se movilizaba en bicicleta

“Si está vivo mi hijo, donde esté, si me está escuchando y me está viendo; hijo, lo amamos, que lo esperamos, que no nos haga esto por favor”, pidió Kelly.

¿Cómo denunciar la desaparición de una persona en Bogotá?

Para reportar la desaparición de una persona en la capital del país, lo primero que debe hacer es contactarse con la línea de emergencia 123, a través de la cual un uniformado le solicitará información.

“Hay varios datos que se deben suministrar a los investigadores para que inicien la búsqueda de la persona: el nombre completo de la persona que se desapareció, edad, descripción física, cómo desapareció, qué fue lo último que se supo de ella, qué sitios frecuentó ante de desaparecer, la ropa que portaba, si tienes alguna característica particular como un lunar u otra que lo pueda identificar y todos los demás datos e información que se puedan suministrar”, aseguró la Alcaldía a través de su página web.

Si ya se han agotado todos los recursos y ni conocidos o familiares saben del paradero de la persona, diríjase al Instituto de Medicina Legal.

Cuando el caso ya es asignado a un investigador este suministra un oficio a la familia para que dé consentimiento sobre la publicación en medios de comunicación.

“No existe un fundamento legal en Colombia o el mundo que diga que legalmente se debe esperar 72 horas para hacer una denuncia de una persona desaparecida, esa búsqueda se hace de manera inmediata”, aseguró el subintendente Luis Alejandro González, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Desaparecidos de la Policía Metropolitana de Bogotá.