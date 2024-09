Joven desapareció tras presuntamente haber sido drogado en una discoteca de Tolima

El misterio rodea la desaparición de Juan Pablo Camacho, un joven guarda de seguridad que fue visto por última vez en una discoteca de Chaparral, Tolima.

Lo que parecía ser una noche tranquila en compañía de un supuesto amigo y una mujer ha desatado la preocupación de su familia, que teme que algo grave le haya ocurrido.

Las últimas imágenes que su familia recibió de él, junto con la información sobre los antecedentes del hombre con quien se encontraba, han generado serias sospechas.

Lo que se sabe al momento es que el joven manejó desde Bogotá hasta Chaparral, en circunstancias que aún no están claras, y no se ha vuelto a saber de él desde entonces.

Juan Pablo Camacho, quien trabajaba como guarda de seguridad en Bogotá, decidió salir de la ciudad tras recibir una llamada de un supuesto amigo.

Aunque su familia aún no entiende por qué, el joven condujo varios kilómetros en su moto hasta llegar a Chaparral, Tolima, fue allí donde ingresó a una discoteca junto a este hombre y una mujer que también los acompañaba esa noche.

Los videos dan cuenta de cómo mientras la mujer invitó a Juan Pablo a bailar, el hombre que estaba con él aprovechó la distracción para, aparentemente, introducir una sustancia desconocida en su bebida.

No se sabe con certeza qué sucedió después, pero desde esa salida, el paradero de Juan Pablo sigue siendo un misterio.

El último contacto que Juan Pablo tuvo con su familia fue un video que envió antes de desaparecer. Este material se ha convertido en una pieza clave en las investigaciones, pues podría ser el último registro que se tiene de él antes de que algo le sucediera.

La preocupación de la familia aumentó cuando comenzaron a investigar al supuesto amigo de Juan Pablo y descubrieron que este hombre tiene varias anotaciones delictivas en su historial, incluyendo robos de motocicletas y falsificación de placas.

Ante esto, sus familiares han pedido, entre lágrimas, la colaboración de la comunidad y las autoridades para que se sumen a la búsqueda.

Lo único que yo puedo decirles es que por favor se pongan una mano en el corazón, que me digan donde tienen a mi hijo, para yo poder estar tranquila porque yo así no puedo, no puedo.