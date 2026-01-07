Juan Carlos Pinzón se suma a la Gran Consulta por Colombia

El exministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón anunció que participará en la Gran Consulta por Colombia, un mecanismo mediante el cual varios aspirantes buscarán definir una candidatura unificada para las elecciones presidenciales de 2026. La decisión será comunicada oficialmente este miércoles en la noche, aunque fuentes cercanas dan por hecho su ingreso.

RELACIONADO Paloma Valencia confirma participación en la Gran Consulta interpartidista

En los últimos días, Pinzón sostuvo encuentros con los integrantes de la coalición, incluido uno el martes en la mañana, tras semanas de conversaciones durante diciembre. Su incorporación amplía el espectro político del grupo, que busca consolidar un proyecto común con énfasis en orden, seguridad y reactivación económica.

Una coalición con ocho aspirantes y un mismo mecanismo

Con la llegada de Pinzón, ya son ocho los precandidatos confirmados: Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, David Luna y el propio Pinzón. Todos competirán el 8 de marzo para definir un único aspirante, quien luego contará con el respaldo de los demás miembros en la primera vuelta presidencial.

A través de sus redes, Pinzón agradeció la invitación al proceso y subrayó la importancia de la unidad. “Colombia necesita unidad, unidad para resolver sus problemas… que sean ustedes los colombianos los que deciden a través de la democracia quién debe ser ese colombiano que haga esta unidad y enfrente los retos”, expresó.

También advirtió sobre el contexto regional y el impacto de la crisis venezolana, asegurando que el país no puede repetir ese camino. Su mensaje se centró en seguridad, lucha contra el crimen organizado y aplicación de “puño de hierro” frente al terrorismo, todo con el objetivo de crear condiciones para el progreso económico y social.

Pinzón cerró con un pronóstico optimista: “No tengo duda que de aquí saldrá el próximo presidente de Colombia”.