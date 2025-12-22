Paloma Valencia confirma participación en la Gran Consulta interpartidista

La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció que se sumará a la Gran Consulta interpartidista prevista para el próximo 8 de marzo.

La decisión se tomó tras una reunión con los seis precandidatos que integran este mecanismo y luego de discutirlo internamente con las directivas de su partido.

La consulta estará conformada por Daniel Palacios, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria, todos aspirantes de centro-derecha que buscan definir una candidatura única para las elecciones presidenciales. Aún está por confirmarse si el candidato Juan Carlos Pinzón también se suma.

Paloma Valencia fue elegida como candidata única del Centro Democrático

El pasado 15 de diciembre, Paloma Valencia fue proclamada como la candidata única del Centro Democrático para las elecciones presidenciales.

La decisión se tomó tras un proceso interno en el que la senadora logró imponerse sobre María Fernanda Cabal y Paola Holguín en las encuestas contratadas por la colectividad, consolidando así su liderazgo dentro del partido.

Con esta designación, Valencia representará oficialmente a la colectividad en la Gran Consulta interpartidista, donde se medirá con otros aspirantes de centro-derecha.