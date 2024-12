Exclusiva: estos son los chats que Juan Felipe Rincón sostuvo con dos menores de edad

Desde que salió a la luz el caso de la muerte de Juan Felipe Rincón, el hijo del inspector general de la Policía, William Rincón, se ha venido hablando sobre los motivos que iniciaron la riña que desencadenó en su asesinato: las presuntas conversaciones que habría tenido con menores de edad.

Noticias RCN conoció los chats que el joven de 21 años sostuvo con dos de ellas, una de 10 y otra de 15, en donde habría una insistencia en que se vieran, citándolo en el barrio Quiroga, lugar en el que terminaría falleciendo.

Las conversaciones de Juan Felipe Rincón con dos menores de edad

Aunque los investigadores buscan determinar si quien le escribía a Juan Felipe era realmente una niña de 10 años o posiblemente un adulto detrás de la pantalla, se conocieron unas conversaciones definitivas. La niña asegura que ella sí fue quien le habló.

Un usuario de Instagram creado recientemente es quien le escribió de manera inicial al joven Rincón. Le insiste para que la visite en el lugar en donde fue recibido por varias personas que buscaban increparlo.

El chat con la niña de 10 años:

“Hola. Mira esta muchacha que te puede gustar”, dicen los mensajes, acompañados de un video sugestivo de otra menor.

Posteriormente, insistió. “Oye le hable de ti a una amiga, de la que te mostré ayer y dice que estas lindo. Juan si le respondieras será mejor no crees jajaj”.

Ante los constantes mensajes, Juan Felipe responde: “Bueno, dile que me siga”.

Adicionalmente, hay textos entre ambos donde estaban buscando un día para verse. "Pero no importa, nos podemos ver un lunes", dicen desde el usuario de la niña", a lo que Juan Felipe responde que ese día no puede.

Aquí, comienzan los chats con la menor de 15 años:

"Hola --- me dijo que te escribiera".

En medio de la conversación, le empieza a dar varios detalles sobre su vida. "Y ps aparte vivo sola y eso".

Posteriormente, se intentan poner de acuerdo para verse. "En donde nos vemos"; "por qué mejor no me recoges"; "pero tu me traes de regreso", dicen los mensajes de la menor. "Pero puedes venir"; "me traes de vuelta verdad".

La Fiscalía adelanta una investigación por extorsión: los chats de Juan Felipe Rincón son pieza clave

Estas conversaciones aumentan las dudas, sobre el actuar de las dos menores de edad con Juan Felipe Rincón y hasta donde se pudo verificar, no se habla en específico de la edad de las menores y no se comparten fotos íntimas como se ha establecido inicialmente.

Al respecto, la Fiscalía adelanta una investigación por el presunto delito de extorsión por los hechos, hipótesis establecida por el abogado del joven fallecido. "Uno de los aspectos a resaltar es la posibilidad de una tentativa de extorsión en contra de Juan Felipe instrumentalizando a unas menores para poder enganchar y engañar al joven Rincón".